Южноуральца отправили в колонию за заражение любовниц ВИЧ-инфекцией

Челябинский областной суд оставил в силе приговор жителю Снежинска, который заразил двух женщин ВИЧ-инфекцией. Мужчине назначили два года лишения свободы.

Суд установил, что мужчина знал о том, что заражен ВИЧ-инфекцией. Одну из женщин он заразил с января по август 2016 года. При этом житель Снежинска был предупрежден об уголовной ответственности за это.

"Материалами дела установлено, что мужчина в 2017 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия в отношении другой потерпевшей", - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Снежинский суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни) и приговорил его к двум годам лишения свободы.

Защитник мужчины обжаловал приговор и просил оправдать осужденного, упирая на недоказанность его вины. Однако областной суд с учетом позиции прокурора оставил приговор без изменения.

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