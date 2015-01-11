Пенсионный фонд России оцифровал все трудовые книжки

ПФР оцифровал все сведения о трудовой деятельности россиян.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруда, документ о введении цифровых трудовых книжек еще только планируют внести в Госдуму. Ожидается, что это будет сделано до конца весенней сессии, чтобы закон заработал уже с 2020 года.
Электронные трудовые книжки могут облегчить подачу документов при поступлении на работу. Впрочем, эксперты советуют не торопиться отказываться от бумажных трудовых – в случае потери е-данных о рабочем стаже сотрудников их можно будет восстановить с помощью обычной трудовой книжки.
https://dostup1.ru/society/Pensionnyy-fond-Rossii-otsifroval-trudovye-knizhki_116359.html
Ключевые теги: трудовые книжки, ПФР, нововведение.
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