В Челябинской области ожидаются заморозки до –3 градусов

Ночью и утром 18-20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус трех градусов, на почве – до минус пяти.

В выходные южноуральцев ждет облачная и дождливая погода. Ночью 18 мая прогнозируется от нуля до плюс пяти, днем – плюс 9-14. Отдельные порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-zamorozki-do-3-gradusov_116352.html