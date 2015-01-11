Евгений Щербаков: «Эти люди умеют брать на себя инициативу и ответственность»

На протяжении 12 лет в России 26 мая отмечается День российского предпринимательства. В преддверии этого праздника в Озерске состоялся форум, посвящённый государственным и региональным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

С приветственным словом к предпринимательскому сообществу обратился глава округа Евгений Щербаков.

В работе форума также участие приняли: исполняющий обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, заместитель главы округа Ольга Уланова, начальник управления экономики администрации округа Александр Жмайло.

– Я рад присутствовать на таком представительном мероприятии, –отметил в начале своего вступления Евгений Щербаков. – Предприниматели – это люди, которые умеют брать на себя инициативу и ответственность, развивают как свой бизнес, так и округ. Надеюсь, что мой доклад о развитии Озерского городского округа будет вам интересен, поскольку, обладая информацией о развитии округа, вы сможете сверить с ней вектор развития своего бизнеса.

В ходе доклада Евгений Щербаков коротко рассказал об основных направлениях развития Озерского городского округа, об итогах 2018 года, об успешных проектах, реализованных в Озерске. Кроме того, Евгений Щербаков сделал акцент на том, что в 2015 году налоговые отчисления в бюджеты разных уровней от озерских предприятий составляли немногим более 5 млрд рублей, из которых 2,9 млрд рублей составили налоги градообразующего предприятия. В 2018 году эта цифра составила 7 млрд (ФГУП «ПО «Маяк» – 3,4 млрд рублей), из которых большая часть налогов – это отчисления предпринимательского сообщества.

– На сегодняшний день в малом бизнесе Озерского городского округа трудятся порядка десяти тысяч человек (для сравнения на ФГУП «ПО «Маяк» трудятся двенадцать с половиной человек). Это очень важный показатель, поскольку это именно те люди, которые развивают своё дело, проявляют инициативу, зарабатывают средства, создают рабочие места, обеспечивают рост благосостояния не только своих семей, но и всего округа.

17 мая в мероприятии приняли участие более сорока человек, представляющих предпринимательское сообщество Озерска и Снежинска. Форум был организован по инициативе предпринимательского сообщества, с целью получения информации о государственных и региональных программах поддержки малого и среднего бизнеса, а также для обмена опытом по взаимодействию с областными структурами. Ведущую роль в подготовке и проведении форума взял на себя генеральный директор ООО «Завода химико-технологического оборудования» Равиль Сафаров.

После доклада главы округа перед участниками форума выступили специалисты Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория бизнеса: директор Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Антон Гугнин, руководитель подразделения клиентских менеджеров Анастасия Хабина и старший консультант по правовым вопросам «Агентства инвестиционного развития Челябинской области» Инна Иванова. Челябинские эксперты представили подробную информацию об инструментах поддержки предпринимателей, реализуемых Фондом «Территория бизнеса»

Во второй половине дня участники форума посетили промышленные предприятия малого и среднего бизнеса Озерского городского округа.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39403/