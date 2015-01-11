Почти 800 лагерей примут южноуральских детей в ходе оздоровительной кампании-2019

Уже на следующей неделе, 25 мая, в Челябинской области официально будет дан старт летней оздоровительной кампании – состоятся первые заезды в загородные лагеря.

Всего на Южном Урале этим летом будет открыто почти 800 организаций отдыха и оздоровления детей всех типов. О взрослых проблемах детского отдыха – в материале Агентства новостей «Доступ».

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 2019 году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости на Южном Урале запланировано охватить 255 тыс. 122 ребенка (в течение года). Это 71% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. В том числе, по словам и.о. министра образования и науки региона Александра Кузнецова, 58 тыс. подростков выбрали на лето не отдых, а работу: «В трудовых объединениях при образовательных организациях будут задействованы 47 тыс. детей, дополнительно через центры занятости и индивидуально в летний период будет трудоустроено более 11 тыс. подростков», – рассказал он.

В летний период в Челябинской области будет открыто 779 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 696 лагерей дневного пребывания, так называемых площадок при школах, (в 2018 году их было 730), 67 загородных лагерей (69 в 2018 году) и восемь палаточных лагерей, на один больше, чем годом ранее. Запланировано проведение 745 профильных тематических смен. Заезды детей в летние оздоровительные лагеря начнутся с 25 мая.

На летнюю кампанию в регионе будет направлено 1 млрд 659 млн рублей (1 615 млн – в 2018) , в том числе 604 млн – средства областной казны, 385 млн – деньги из муниципальных бюджетов, 670 млн – иные средства, в том числе родительские.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главная забота взрослых в детской оздоровительной кампании – это обеспечение безопасности школьников. На этом отдельно акцентировал внимание глав муниципалитетов руководитель области Алексей Текслер.

«Жизнь и здоровье детей – это самое важное, что нужно обеспечить. Сто процентов наших летних лагерей должны быть обеспечены лицензированной охраной. Обратите на это внимание. Буду жестко спрашивать, если что-то будет не так в этой части»,– подчеркнул Алексей Текслер.

По требованию главы региона загородные оздоровительные лагеря обеспечиваются лицензированной охраной, устанавливается радиопроводная или проводная связь с полицией. Главам муниципальных образований и руководителям организаций отдыха и оздоровления детей рекомендовано все лагеря оборудовать видеонаблюдением, выполнять требования правоохранительных органов и МЧС при организации экскурсий и туристических походов с участием детей.

Как уточнил и.о. министра образования, вопросы обеспечения безопасности – санитарной, медицинской, противопожарной, антитеррористической – взяты на особый контроль.

«На сегодняшний день проведено 478 проверок и 528 профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей. Ведется проверка работоспособности систем оповещения, а также практическая отработка регламента взаимодействия с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом учреждений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. По информации Роспотребнадзора, в настоящее время проводятся работы по акарицидной обработке территории загородных лагерей, расположенных вблизи лесных массивов», – уточнил Александр Кузнецов.

Кстати, именно поэтому в загородный лагерь ребенок может ехать без прививки от клещевого энцефалита. В палаточный лагерь без справки о вакцинации не возьмут. «Заявление родителей "Мы не будем делать прививку, у нас страховка!" больше не пройдет. Страховка ничего не скажет клещу, не поможет от заражения», – комментирует консультант отдела организации медицинской помощи детей и матерей Минздрава Челябинской области Елена Степанидина.+

Всего сопровождать летнюю кампанию будут более 17 тыс. взрослых, в том числе 9 тыс. педагогических сотрудников. За здоровьем детей летом будут следить 3 тыс. врачей, фельдшеров и медсестер, которые прошли дополнительное обучение, сдали экзамен и получили допуск.

Кроме того, в этом году утвержден стандарт профессионального вожатого – все 2 тыс. помощников воспитателя и инструкторов должны уметь не только организовывать мероприятия, но и знать детскую психологию, и оказывать первую медицинскую помощь.

https://dostup1.ru/society/Pochti-800-lagerey-primut-yuzhnouralskih-detey-v-hode-ozdorovitelnoy-kampanii-2019_116366.html