Состоялся отчётный концерт хореографических коллективов ДК «Энергетик»

Жизнь людей, объединенных творчеством, всегда интересна. А когда речь идёт о детском творчестве – особенно. Ведь именно в детских коллективах кипит творческая жизнь: прикладники и танцоры, лицедеи и вокалисты – все живут одной жизнью: в красоте, добре и гармонии.

18 мая в зрительном зале Дома культуры «Энергетик» состоялся большой отчетный концерт детских хореографических коллективов «Загадки Терпсихоры», ведущей которого стала сама Богиня Танца. Участники коллективов показали зрителю свои лучшие работы за творческий год, подготовив яркую и зрелищную концертную программу, в которой приняли участие и самые юные артисты – танцевальный коллектив «Искорки». В результате отчетный концерт вышел за рамки традиционного сборного концерта и стал увлекательным, веселым музыкальным и театральным представлением.

Хореографический коллектив «Созвездие» (руководитель Е. Стельмашок) представил свои самые лучшие постановки: «Богатырская Русь», «За тихою рекой» и задорный и веселый танец «Казачий плясовой».

Танцевальный коллектив «Искорки» исполнили премьерный танец «Смайлики», который заставил всех присутствующих улыбнуться.

Настоящим украшением мероприятия стало участие в нем творческого объединения «Радость» (руководитель Н. Костромина) Новогорненского филиала МБУ ДО «ДТДиМ» — «Дружба» (зав.филиалом И.Б. Компаниец), с которым наше учреждение культуры связано давними и тесными творческими отношениями. От Н.Костроминой пришли выступить ее выпускники 2000г. с танцем «Русский фарфор». Каждый танец срывал шквал аплодисментов. Красочные костюмы, идеально подобранная музыка, талантливая постановка, обаяние участниц — все это просто захлестывало зрителя, при этом артисты сохраняли «графику поз» и завершенность танцевального рисунка.

За кулисами с волнением следили за выступлениями своих питомцев Е. Стельмашок и Н. Костромина — руководители, благодаря которым сохранилась душа коллективов, благодаря которым коллективы развиваются и растут, ведь именно они поднимают этих детей по ступенькам мастерства все выше и выше.

Восторженно каждый номер встречали, самые главные для ребят судьи — это папы и мамы, бабушки и дедушки.

Подошел к концу праздник детства, песни и танца, все ребята – участники концерта очень ответственно подошли к своим выступлениям, с полной отдачей и мастерством, которое вложили в них руководители коллективов.

Желаем творческих успехов и дальнейшего процветания замечательным ребятам, связавшим свою жизнь с творчеством!