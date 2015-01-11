В Озерске пройдет уникальный показ в рамках областного фестиваля «Сцена-2019»

В Челябинске 23 мая стартует областной фестиваль профессиональных театров «Сцена-2019». В этом году он отметит 30-летний юбилей и пройдет с большим размахом: продлится 19 дней, в его афишу вошли 25 спектаклей, которые увидят жители девяти городов Южного Урала.

Одним из участников фестиваля «Сцена-2019» стал Озерский театр драмы и комедии «Наш дом». 24 мая, в 16:00 в стенах родного здания коллектив театра представит постановку «Пасхальные дни» Ивана Шмелева. Спектакль создан в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым.

В основу театрализованного представления взяты «Пасхальные рассказы» русского писателя и публициста Ивана Сергеевича Шмелева. Это воспоминания взрослого человека о своих детских впечатлениях о встрече Пасхи. Через это произведение юные артисты погружаются в актерскую профессию, осваивают азы актерского мастерства, сценической речи, пластики, мизансценировки. Наряду с профессиональными артистами театра «Наш дом», героями новой постановки стали 17 талантливых детей из Образцового коллектива ансамбля танца "Купава" и арт-группы "Премьера".

Приглашаем всех желающих 24 мая, в 16:00 в Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» для просмотра этой уникальной постановки.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39414/