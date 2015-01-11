Воскресный праздник в доме-интернате

Воскресение Христово празднуется не один день. Сорок дней (до праздника Вознесения Господня) православные, приветствуя друг друга при встрече, говорят: «Христос Воскресе!». И отвечают: «Воистину Воскресе!».

Более того, Пасха вспоминается круглый год. А уж о том, что седьмой день недели у нас (называемый еще «малая Пасха») так и именуется во все даже самые богоборческие времена – «Воскресенье», известно не только прихожанам.

Наступившая Пасха – самое время поделиться Пасхальной радостью со своими ближними.

По давно сложившейся традиции воспитанники Духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска во главе с настоятелем храма протоиереем Димитрием ШОРИНЫМ посетили дом-интернат для детей с особенностями развития.

Целый концерт показали юные прихожане храма. Была в нем и праздничная сценка о том, как князь Владимир веру выбирал, были и песни, и, конечно же, совместные с игры с воспитанниками дома-интерната. После концерта и игр им были вручены подготовленные подарки.

Директор дома, Зоя Сергеевна ЛИТВИНОВА, искренне поблагодарила гостей за их визит и принесенный праздник.

Впрочем, польза от таких визитов – обоюдная. Воспитанники «Первоцвета» привыкают смотреть на детей с особенностями развития как на равных, а кроме того учатся ценить то, что есть у самих: здоровье, полные семьи, возможность радоваться жизни и возможность дарить эту радость другим, тем, кому ее не хватает.

Александр Волынцев