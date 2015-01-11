Областной театральный фестиваль «Сцена» заглянет в Озерск!

С 23 мая по 10 июня 2019 года внимание всей Челябинской области будет сосредоточено на знаменательном событии – 30-м областном фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2019». Он пройдет в 10 городах области. Участники покажут спектакли для детской аудитории.

Юбилейный Фестиваль поменял свой формат и в этом году пройдет в два этапа: сначала спектакли будут показаны на собственной площадке театра (в городах Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Озерск, Верхний Уфалей), а затем театр отправится на выезд в один из городов области – где также порадует зрителей своими постановками. За 19 фестивальных дней юные жители Челябинской области увидят 14 спектаклей в рамках конкурсной программы и 11 спектаклей во внеконкурсной гастрольной программе.

В Озерск высокие гости приедут 24 мая. В 10:30 для московских критиков и взыскательного детского жюри будет показан премьерный спектакль театра кукол «Золотой петушок» - «Курочка Ряба», а в 12:00 жюри посмотрит спектакль «Серебряное копытце». В рамках фестиваля традиционно пройдут творческие встречи, мастер-классы, экскурсии для зрительской аудитории.

Основная цель фестиваля состоит в развитии и популяризации современного театрального искусства в Челябинской области, сохранении единого театрального пространства, удовлетворении эстетических потребностей населения региона. И в этом году он станет настоящим подарком юным зрителям ко Дню Защиты детей. В дни фестиваля спектакли смогут посмотреть более 10 000 детей. Часть билетов, благодаря спонсорской поддержке, будет подарена детям г. Челябинска и области в качестве поощрения за успехи в учебе, творчестве и спорте.

Учредителями и организаторами смотра-конкурса являются Правительство Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области, Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Смотр-конкурс проходит при активной поддержке Администраций муниципалитетов городов-участников фестивальной программы.

Профессиональное сообществе театров Челябинской области примет участие в специальной программе, где предстоит обсудить тенденции современного театра для детей, побывать на мастер-классах, семинарах, лекциях с участием приглашенных специалистов в области театрального маркетинга, бэби-театра, работы со зрителем. Завершится эта работа круглым столом по теме «Современный театр для детей. Каким ему быть». Официальная церемония закрытия фестиваля состоится 1 июня, в 17.00 в Молодежном театре, где мы узнаем имена победителей. Традиционно номинации поддерживаются денежными премиями Законодательного собрания Челябинской области.