Златоустовские мастера подарят меч ручной работы Сергею Лазареву

Златоустовские мастера вдохновились клипом на песню Scream в исполнении Сергея Лазарева и приступили к выпуску меча, который планируют вручить участнику Евровидения.

Меч под названием Scream длиною 880 мм и клинком в 645 мм изготовлен из высоколегированной стали и металла, покрытого золотом 999 пробы. По своей форме он напоминает «Эскалибур» короля Артура.

На клинке выгравирована история мальчика из клипа Сергея Лазарева, который борется с волками и драконами, преодолевает бурю и грозу на своем корабле, оберегая возлюбленную.

Рисунок на мече создан вручную художником, который вдохновился образами из клипа Scream. На оборотной стороне клинка выгравирован слоган Евровидения Dare to Dream и название конкурса «Евровидение-2019». Меч Scream будет выполнен в единственном экземпляре. Образец мастера планируют подарить Сергею Лазареву и его команде.

Напомним, что Сергей Лазарев, представляющий Россию, занял третье место в финале Евровидения. Первое место завоевали Нидерланды, второе – Италия.

https://dostup1.ru/society/Zlatoustovskie-mastera-podaryat-mech-ruchnoy-raboty-Sergeyu-Lazarevu_116442.html