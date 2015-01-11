Из аномальной зимы в лето. На Урал идет 30-тиградусная жара

Новый циклон подходит к Южному Уралу. Он принесет с собой резкое потепление.

Столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. Случится это уже на следующей неделе, 28 мая.

Сейчас в Челябинской области достаточно холодно. В минувшие выходные на севере им западе региона шел снег. Это аномалии, отмечают в Гидрометцентре России. В предстоящие дни по ночам на севере региона ожидают заморозки. Температура ночью будет опускаться до -1 градуса.

Климатические особенности мая на территории Челябинской области

Челябинские синоптики отмечают, что в мае в Челябинской области часто бывает возврат холодов, а на севере региона даже устанавливается временный снежный покров до 5 сантиметров. Как правило до 10 дней на севере и до 6 дней на юге идет мокрый снег с дождем. В отдельные годы были метели, до 2-4 дней в месяц. Очень редко, 1-2 дня, на всей территории области наблюдали гололед и налипание мокрого снега на провода.

Средняя температура воздуха в мае, по многолетним наблюдениям, составляет +10+13 градусов. В теплые годы она повышается до +14+18 градусов, в холодные – опускается до +5 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +36 градусов, в Челябинске – +35 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -9-14 градусов, в Челябинске – минус 11 градусов.

https://www.cheltv.ru/iz-anomalnoj-zimy-v-leto-na-ural-idet-30-tigradusnaya-zhara/