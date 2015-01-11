Будущим врачам предстоит 3 года отработать по распределению

Проблема нехватки врачей в городах и поселках Челябинской области может решиться благодаря системе распределения выпускников.

Главный врач областного кардиоцентра Олег Лукин прокомментировал предложение о системе обязательной отработки в медицинских вузах.

Леонид Рошаль на медиафоруме ОНФ в Сочи предложил Президенту России вернуть для студентов медицинских университетов систему обязательной отработки. Такая практика существовала в Советском Союзе. Предполагается, что выпускники будут три года трудиться там, где есть потребность в специалистах. В первую очередь это затронет бюджетников. Спрогнозировать, пойдут ли они или другие учащиеся медвузов работать по профессии, невозможно. Отсюда и нехватка врачей широкого профиля в регионе.

“А потом – пожалуйста. То есть ты отработал то, что в тебя вложили. Хочешь пойти, допустим, кардиологом, надо же идти в ординатуру. Как раз ты будешь иметь право пойти на бюджетную ординатуру. Получить более узкую какую-то специальность”, – отмечает Олег Лукин, главный врач Челябинского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Для этого предлагают повысить срок обучения в ординатуре с двух до пяти лет с полноценной зарплатой. По мнению Олега Лукина, проект могут запустить через год-два.

https://www.cheltv.ru/budushhim-vracham-predstoit-3-goda-otrabotat-po-raspredeleniyu/