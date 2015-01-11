Утечка воды на улице Чапаева 4

Сегодня при проведении работ ММПКХ была выявлена утечка на внутридомовом участке сети холодного водоснабжения по адресу: ул.Чапаева,4, ответственность за который несет УК ООО «Жилстрой».

результате, произошло отключение от водоснабжения многоквартирного дома № 4 по ул. Чапаева.

С целью быстрейшего устранения причин аварии, ММПКХ решило оказать посильную помощь управляющей кампании: в течение завтрашнего дня совместными усилиями с УК будут проведены земляные работы и заменен дефектный участок трубопровода. По данным специалистов, сегодня завершить ремонт невозможно.

Для обеспечения водой жителей дома, отключенного от ресурса, 21 мая, с 18:00 до 21:00 часов, и 22 мая, с 06:00 до 09:00 часов, между домами по ул. Чапаева №№ 2 и 4 будет установлен стендер.

Подробности можно получить по телефону управляющей компании: 4-02-41.