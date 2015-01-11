Должность пресс-секретаря Алексея Текслера займет Сергей Зюсь

Сегодня стало известно: новым пресс-секретарем главы региона Алексея Текслера будет Сергей Зюсь. К работе в новой должности он приступит со следующей недели.
Сергей Зюсь – выпускник Уральской академии государственной службы. До настоящего времени работал начальником информационно-аналитического отдела администрации Озерского городского округа.
«Сильный профессионал, несомненно усилит команду», – прокомментировал назначение телеграмм-канал «Е-область».
Напомним, на прошлой неделе по собственному желанию оставил свой пост Дмитрий Федечкин, который совмещал две должности – руководителя управления пресс-службы правительства и пресс-секретаря губернатора. В настоящее время управление пресс-службы возглавила Мария Хворостова, ранее работавшая пресс-секретарем регионального минздрава.
https://vecherka.su/articles/news/143996/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: назначение на должность, пресс-служба губернатора, Сергей Зюсь.
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