Должность пресс-секретаря Алексея Текслера займет Сергей Зюсь

Сегодня стало известно: новым пресс-секретарем главы региона Алексея Текслера будет Сергей Зюсь. К работе в новой должности он приступит со следующей недели.

Сергей Зюсь – выпускник Уральской академии государственной службы. До настоящего времени работал начальником информационно-аналитического отдела администрации Озерского городского округа.

«Сильный профессионал, несомненно усилит команду», – прокомментировал назначение телеграмм-канал «Е-область».

Напомним, на прошлой неделе по собственному желанию оставил свой пост Дмитрий Федечкин, который совмещал две должности – руководителя управления пресс-службы правительства и пресс-секретаря губернатора. В настоящее время управление пресс-службы возглавила Мария Хворостова, ранее работавшая пресс-секретарем регионального минздрава.

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