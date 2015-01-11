На Южном Урале определены даты 2 всероссийских фестивалей

В Челябинской области официально объявлены даты двух крупных всероссийских фестивалей, которые являются культурными брендами региона и ежегодно собирают десятки тысяч участников, – и впервые за много лет Бажовка пройдет раньше Ильменки.

Так, Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества состоится 21-23 июня. Народников и ремесленников вновь примет Пластовский район – мероприятия фестиваля пройдут на территории Демаринского сельского поселения.

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни состоится на две недели позже обычного – 28-30 июня в Миасском городском округе, на территории «Солнечной долины».

Как отмечается в документах, подписанных врио губернатора Челябинской области, оба мероприятия проводятся «в целях продвижения позитивного имиджа Челябинской области». Задача Бажовки – сохранение и популяризации нематериального культурного наследия, создание условий для развития самодеятельного народного творчества, народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, установления творческих контактов между регионами России. Ильменка нацелена на «приобщение молодежи к музыке, поэзии, туризму и нравственным общечеловеческим ценностям, а также на пропаганду лучших образцов авторской песни, выявление молодых авторов и исполнителей, воспитание культуры общения, установления творческих контактов между клубами авторской песни Урала и других регионов».

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-opredeleny-daty-2-vserossiyskih-festivaley_116498.html