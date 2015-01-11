С 1 июля 2019 года отопление в Челябинской области подорожает на 18%

С 1 июля в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги, в частности, отопление подорожает на 18% – вопросы регулирования цен в регионе обсуждались на заседании комитета Заксобрания по промышленной политике и транспорту в среду, 22 мая.

По словам и.о. первого заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антона Дрыги, на рост тарифов повлияли следующие факторы: подорожание электроэнергии (11%), природного газа (7%), угля (4,5%), а также инфляция и изменение ставки налога на добавочную стоимость.

Рост тарифов с 1 июля 2019 года составит:

- электроэнергия – 1,8%；

- отопление – 18%；

- горячее водоснабжение – 18,2%；

- холодное водоснабжение – 3,3%；

- газ – 2%.

Областными властями приняты традиционные меры, которые позволят сэкономить местным жителям. «Существует предельный индекс – это, если говорить упрощенно, коэффициент, выше которого южноуральцы платить не будут. В январе при очередном подорожании он составил 1,7%, в июле он будет 2%. То есть фактически суммарно коммуналка подорожает не на 12-18%, а на 2%. Разницу компенсирует областной бюджет – на эти цели выделено 3,6 млрд рублей», – комментирует председатель комитета, депутат Заксобрания Павел Шиляев.

Еще одна мера социальной поддержки – это выплата адресных субсидий населению. На эти цели в бюджете Челябинской области запланировано еще 2,4 млрд рублей. Обратиться за субсидией в органы соцзащиты могут те, у кого рост платежа за коммунальные услуги по сравнению с декабрем 2018 года превысит 2%.

Напомним, Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») готовит массовые отключения воды в частном секторе южноуральской столицы из-за долгов. Челябинцы «забыли» заплатить по счетам 37 млн рублей.

https://dostup1.ru/economics/S-1-iyulya-2019-goda-otoplenie-v-Chelyabinskoy-oblasti-podorozhaet-na-18-protsentov_116485.html