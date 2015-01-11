Озерск перейдет на цифру с помощью Росатома

22 мая Евгений Щербаков подписал соглашение между администрацией Озёрского городского округа и компаниями Госкорпорации «Росатом» ООО «Русатом Инфраструктурные решения» и АО «ПСР» по внедрению в округе «Бережливого умного города» (LEAN SMART CITY).

Это важное событие состоялось после презентации проекта. О его достоинствах руководителям профильных подразделений администрации рассказали директор по развитию ПСР ГК «Росатом» Сергей Обозов и генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. В совещании приняли участие представители ФГУП «ПО «Маяк», где сложная и умная, хорошо отлаженная система ПСР успешно работает.

Евгений Щербаков:

- Цифровизация - это неизбежность, и Озерск, соответственно, будет встраиваться в этот процесс. Платформа «Бережливого умного города» очень удобна и нужна однозначно и нам, управленцам, и жителям округа, в первую очередь.

Благодаря проекту, мы будем видеть в режиме онлайн местную проблематику, которую определяют сами люди, намного быстрее обозначать реальные хозяйственные задачи, все вместе контролировать сроки их решения. Мы и сейчас активно взаимодействуем с общественностью по важнейшим вопросам жизнедеятельности округа, но с внедрением современных технологий будет усилена вовлеченность жителей в процессы, происходящие на территории, и повышена эффективность муниципального управления – в результате, улучшится качество городской среды.

Глава подчеркнул, что Озерску интересен этот проект, он уже реализован в Сарове и входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат. Интегратором решений Госкорпорации «Росатом» выступает ООО «Русатом Инфраструктурные решения».

- Технология LEAN SMART CITY очень хорошо зарекомендовала себя в Сарове, где мы не просто организовали взаимодействие между жителями и администрацией с помощью нашей уникальной разработки – базовой платформы «Умный город», но еще и проанализировали, как выстроены управленческие процессы, оптимизировали их и в итоге получили значительное сокращение затрат времени и повышение эффективности. По оценкам администрации города, внедрение технологии «Бережливого умного города» приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год, – отметила генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

В конце апреля Росатом приступил к тиражированию технологии «Бережливого умного города» в городах атомной отрасли: соглашения о сотрудничестве в этой сфере были подписаны с руководителями муниципалитетов 15 городов (в том числе, Снежинска Челябинской области).

Ксения Сухотина:

- Соглашение с вашим округом стало возможным благодаря активной позиции главы Евгений Щербакова, которому понравилась идея «Бережливого умного города» и который с душой относится к тому, что в округе происходит. Он пригласил нас, мы впервые оказались в Озерске и, хоть совсем немного времени провели здесь, хотим сказать, что город произвел очень приятное впечатление - он ухоженный и уютный (поверьте, нам есть с чем сравнить), со своей уникальной атмосферой.

В завершение встречи представители Росатома и администрации округа наметили совместные шаги по реализации проекта: в ближайшее время для озерчан состоятся обучающие семинары, которые проведут специалисты Госкорпорации, а самому Озерску предстоит определиться с функционалом «умного города», исходя из своих потребностей и стратегических целей. Но уже сейчас понятно, что в числе приоритетных направлений цифровизации станут наиболее проблемные: транспорт, благоустройство, коммунальная сфера.

Для справки:

«Бережливый умный город» (LEAN SMART CITY) – это технология непрерывных улучшений на основе современных цифровых инструментов сбора и анализа данных, направленная на повышение эффективности управленческих процессов муниципалитета, сокращение потерь и времени протекания процессов, экономию ресурсов, а также вовлечение жителей и улучшение качества их жизни.

«Умный город» – бизнес-направление, которое активно развивает Госкорпорация «Росатом». Оно включает в себя цифровизацию городской среды, цель которой – превратить города присутствия Росатома в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала. Создавая комфортную цифровую среду в городе, Росатом привлекает и удерживает людей, в том числе – молодежь и высококлассных специалистов, способствует сохранению и развитию научно-инженерных школ и традиций, стимулирует привлечение инвестиций в город.

«Бережливый умный город» (LEAN SMART CITY) – технология непрерывных улучшений, основанная на подходах Производственной системы Росатома (ПСР) – культуры бережливого производства и системы непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества. В основе ПСР лежат пять принципов, которые призывают сотрудников быть внимательными к требованиям заказчика, решать проблемы на месте их возникновения, встраивать качество в процесс, не производить брак, выявлять и устранять любые потери, быть примером для коллег. Эти принципы были сформулированы на базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта, в частности, системы научной организации труда, производства и управления Министерства среднего машиностроения СССР и Toyota Production System японской автомобильной компании «Тойота».

Использованы материалы rosatom.ru.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/39449/