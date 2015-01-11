Южноуральские дороги оденут в летнюю одежду

ФКУ Упрдор «Южный Урал» переходит на летний режим работы и анонсирует одежду для федеральных дорог.

Дорожники обязаны содержать в чистоте и порядке полосы отвода, обочины, откосы и разделительные полосы, регулярно очищать их от мусора и посторонних предметов с дальнейшим вывозом и утилизацией на полигонах.

«Внимание уделяется поддержанию нормальных условий функционирования элементов системы водоотвода: прочищаются и укрепляются стенки и дно кюветов и водоотводных канав, устраняются дефекты укреплений, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, устраиваются дренажные прорези, проводятся противопаводковые мероприятия (до середины июня)», – говорится в сообщении.

Подрядчики занимаются также срезкой, подсыпкой и уплотнением неукрепленных обочин дренирующим грунтом, подсыпают щебеночные и гравийные обочины для устранения деформаций и повреждений, образовавшихся за зиму. На участках с пучинистыми и слабыми грунтами восстанавливают земляное полотно.

Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных съездов с автомобильных дорог, несогласованных с собственником дороги рекламных конструкций, строений и пунктов торговли.

Отдельная категория летних работ касается дорожных одежд. Восстанавливаются сцепные свойства покрытия в местах выпотевания битума, устраняются деформация и повреждения покрытий, бордюров, производится санация трещин с предварительной разделкой и продувкой битумной эмульсией или мастикой с высокой проникающей способностью на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях. Проезжая часть регулярно очищается от пыли, что особенно важно в летний период. В жаркие дни организован полив дорог для снижения температуры покрытия.+

Также в течение теплого времени года дорожники активно занимаются восстановлением элементов обустройства автомобильных дорог. В список работ входят очистка, мойка, восстановление и замена поврежденных стоек, дорожных знаков, уход за разметкой, нанесение и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки.

Не останутся без внимания и пешеходы: остановки общественного транспорта, автопавильоны, наземные пешеходные переходы, туалеты также регулярно убирают и моют. Кроме того, заменяют поврежденные и устанавливают недостающие контейнеры для сбора мусора, урны, скамейки на автобусных остановках.

На постоянном контроле через автоматизированную систему управления наружного освещения «Кулон» линии электроосвещения дорог, мостов, транспортных развязок: заменяются вышедшие из строя лампы и светильники, провода, кабели, проводится техническое обслуживание трансформаторов, зарядка аккумуляторных батарей автономных систем освещения.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-dorogi-odenut-v-letnyuyu-odezhdu_116525.html