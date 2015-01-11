После скандала с «кражей» проекта сквера у ЮУрГУ южную часть площадки решено оставить почти без изменений

В компании «УралНИИСтромПроект» прокомментировали информацию о том, что проект сквера скопировали в одном из дворов Праги.

В четверг, 23 мая, в сети появились фото общественного пространства в Чехии, на которых видно, что после реконструкции сквер напротив ЮУрГУ в Челябинске будет очень похож на ту площадку. «Проекты совпадают вплоть до расположения скамеек», — сообщили в группе «Челябинский урбанист» в социальных сетях.

Активисты напомнили, что сквер реконструируют на бюджетные деньги. Стоимость составляет 50 млн рублей. Лидер челябинских урбанистов Лев Владов считает, что копировать архитектурные проекты неэтично.

«С точки зрения архитектурного сообщества и профессионализма работы такой поступок, я считаю, является порочной практикой и просто неэтичным. Если Челябинск хочет иметь свое лицо, можно придумать что-то свое. Тем более что это не последнее место, не что-то частное, не какой-то жилой комплекс… У него есть своя история. К тому же представленный проект имеет мало практических или эстетических преимуществ», — прокомментировал Лев Владов.

Тендер на реконструкцию сквера в Челябинске ранее выиграла компания «УралНИИСтромПроект». Ее директор Василий Важенин объяснил, как в основе проекта оказалась картинка из чешского двора. Это был осознанный шаг, пояснил он.

«Реализовать такой проект и надеяться, что никто никогда не будет из Челябинска в Праге — не совсем разумно. Поэтому, нет, мы шли осознанно. И тут дело даже не только в нашей компании, а в группе людей, включая заказчиков, которые рассматривали варианты. И всем именно этот парк приглянулся, он подходил к месту этому», — пояснил Василий Важенин.

После того, как все узнали о копии, было принято решение упростить проект. Василий Важенин признал, что могла произойти неприятная ситуация. Речь идет о нарушении авторских прав. Поэтому челябинские архитекторы оперативно внесли изменения в проект. Они получились значительными. И теперь южная часть сквера, которая примыкает к улице Сони Кривой, останется практически такой же, как сейчас.

«Все покрытия оттуда выброшены, то есть вот этой клетчатости не будет. Там остаются две качели, возвращается та дорожка, которая была изначально, сейчас которая там есть. И между качелями решено создать одну длинную лавочку. Все. Остальное будет, как и сейчас. Практически изменений никаких не будет. Добились того, что упростили», — отметил архитектор.

Реконструкцию сквера возле ЮУрГУ планируют начать в конце июня.

http://echochel.ru/news/2019/05/23/79987/