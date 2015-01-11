Алексей Текслер: В муниципальных бюджетах Челябинской области должно быть больше средств на благоустройство

Глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного Собрания предложил в десять раз повысить норматив отчислений земельного налога для внутригородских районов Челябинска, а также передать дополнительно всем муниципалитетам Южного Урала 10% налога по упрощенной системе налогообложения.

По мнению руководителя региона, это поможет в наведении порядка и благоустройстве территорий. Сегодня это один из основных запросов жителей.

- Безусловно, эта схема начнет работать на следующий налоговый год. Но работу важно начать сейчас, потому что нужно планировать бюджеты, выстроить ее на уровне районов Челябинска и всех муниципалитетов области. Предложения эти прозвучали, я уверен, что мы сможем таким образом улучшить ситуацию в тех местах, где люди бывают каждый день. Самое важное – средства должны быть потрачены на конкретные нужды жителей, с одной стороны. С другой стороны, перераспределение этих налогов позволит стимулировать дополнительную ответственность территорий за активизацию работы по поддержке малого бизнеса, обеспечить более рациональное использование и контроль за землями, – подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер предложил увеличить норматив отчислений внутригородским районам Челябинска по собираемому земельному налогу с 3 до 30%. Кроме того, он предложил изменить распределение налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, в пользу муниципалитетов области. Сейчас этот налог распределяется поровну между областью и территориями. Глава региона предложил перейти к пропорции «40/60».

Также он рекомендовал создать в областном центре районные административные комиссии и наделить их правом не только контролировать исполнение правил благоустройства, но и штрафовать нарушителей. Сейчас решения о взысканиях может принимать только городская комиссия. «Это будет гораздо эффективнее, и порядка будет больше», – заявил Алексей Текслер.

В завершение глава Челябинской области отметил, что подобные встречи с депутатским корпусом необходимы, все должны работать совместно: правительство области, депутатский корпус, муниципалитеты, бизнес, институты гражданского общества и граждане.

Ольга Уланова, заместитель главы Озерского городского округа:

- Бюджет Озерского городского округа в значительной степени формируется за счет финансовой помощи из бюджетов вышестоящего уровня. Инициатива руководителя Челябинской области Алексея Текслера по передаче на местный уровень дополнительно 10% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для нас прежде всего - стимул для дальнейшего развития экономики округа с учетом особенностей и специфики деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ведь этот специальный налоговый режим применяется в основном именно этим сектором бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки и упрощения ведения учета. Ежегодное увеличение объема налога свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате на территории нашего муниципалитета.

Дополнительные доходы будут направлены на решение задач округа, улучшение качества жизни горожан.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39463/