Отдадим дань уважения славянской культуре

В рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанного между Группой ЧТПЗ и администрацией Озерского городского округа, 26 мая в Озерске состоится традиционное празднование Дня славянской письменности и культуры.

Мероприятия в честь святых Кирилла и Мефодия начнутся с крестного хода от храма Покрова Пресвятой Богородицы. Затем для озерчан выступят творческие коллективы города и воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной благодаря поддержке Группы ЧТПЗ при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Юные артисты исполнят произведение «Христос Анести» и оперное попурри. Также в этот день состоится открытие III городского фестиваля хорового искусства «От чистого истока».

Кроме того, гости праздника смогут принять участие в игре-путешествии «Аз и Буки не знают скуки» и мастер-классе по колокольному звону. На детской площадке храма будут работать выставки прикладного творчества мастеров из города Озерска, Кыштыма и Миасса.

Мероприятия в честь Дня славянской письменности и культуры - часть Благотворительной программы «Росток», которая реализуется в Озерском городском округе по инициативе акционера Группы ЧТПЗ А.И. Комарова с 2017 года. Проект направлен на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. В 2019 году в рамках благотворительной программы «Росток» для озерчан пройдут масштабные социально-культурные мероприятия: духовно-просветительский проект «Музей под открытым небом», фестиваль «Дорога к храму» с участием известных деятелей культуры России, Рождественский благотворительный бал. Также для детей и молодежи Озерска состоятся интерактивные игры о культуре России и встречи с духовными наставниками.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39464/