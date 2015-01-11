Светлый фестиваль

Во Дворце творчества детей и молодёжи по инициативе духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска прошел II городской фестиваль славянской письменности и культуры для учащихся начальных классов.

Не так давно появилась эта идея – завершать учебный год, в котором дети начали изучать предмет «Основы православной культуры», фестивалем. И все же надо сказать, что эта идея стала популярна в ряде школ и органично вписалась в логику школьной программы. А поскольку идет он в канун Дня славянской письменности и культуры, то эта тема проходит красной нитью через весь фестиваль.

В этом году участниками фестиваля стали учащиеся школ №№25, 29, 30, 32 и 33.

Здесь все было всерьез, начиная со входа в малый зал, где проходила регистрация участников.

Открыл фестиваль вокальный ансамбль «Оранжевое небо» хоровой студии «Созвучие» (педагог Вера Викторовна Сальникова, концертмейстер Александра Ивановна Бычкова). В исполнении юных вокалистов прозвучала песня «Утро, здравствуй!».

Конечно же, начали в этот день с разговора об основателях славянской письменности – равноапостольных Кирилле и Мефодии.

Ведущая – Ирина Алексеевна Суслова – сумела создать атмосферу заинтересованности, начиная с вопросов о героях русских народных сказок.

После вступления, наполненного теорией, пришел черед практики.

Юные исследователи разделились на команды и отправились на дальнейшее обучение в творческих мастер-классах: «Церковно-славянский язык» (руководители Елена Михайловна Шорина и Галина Владимировна Семенова), «Музыка» (руководитель Светлана Юрьевна Спесивцева), «Театр» (руководитель Лариса Владимировна Азимова), «Архитектура» (руководитель Ирина Тахировна Серегина), «Игровая полянка» (руководитель Арина Георгиевна Крапивина), «Журналистика» (руководитель Олеся Валентиновна Волоковых), «Рукоделие» (руководитель Татьяна Владимировна Сухарева), «Изобразительное искусство» (руководитель Оксана Ивановна Доленко), «Фотосессия» (руководитель Дарья Олеговна Потапова).

Кому-то удалось позаниматься живописью, кому-то архитектурой или музыкой, кто-то поучаствовал в фотосессии, кто-то прикоснулся к основам церковно-славянского языка или народным играм, кому-то выпало стать актером в мини-спектакль, кому-то – журналистом, кому-то – вокалистом, а кто-то делал стенгазету...

И на всё по времени – не больше одного школьного урока.

Затем состоялась презентация результатов. Собравшиеся в зале увидели то, что успели сделать их товарищи из других команд: макет православного храма, натюрморты на тему Вербного воскресения, стенгазету о Пасхе, кукол из текстиля, фотопортреты сверстниц, наглядно продемонстрировавших, что Павлово-Посадские платки и сегодня способны создать из девочки-подростка романтичный образ, команда юнкоров дала широкий и подробный обзор фестиваля, ребята с «Игровой полянки» познакомили собравшихся с народными пасхальными играми, команда исследователей церковно-славянского языка поделилась своими знаниями, а юные актеры рассказали историю о том, как князь Владимир веру выбирал.

Завершилась презентация доброй песней под гитару в исполнении участников команды музыкантов.

Затем к присутствующим обратился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин и вручил благодарственные письма организаторам фестиваля.

В очередной раз фестиваль показал, что модуль «Основы православной культуры» - не только школьный культурологический предмет, но и предмет радостный, дарящий теплые, добрые эмоции, оставляющий в душах детей свет и пробуждающий желание знакомиться со своей родной страной.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев