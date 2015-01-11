В Озерске директор муниципального предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налогового органа

Прокуратура ЗАТО г. Озерск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП «Управление автомобильного транспорта», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый сокрыл денежные средства муниципального предприятия в сумме свыше 84,6 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме свыше 51, 8 млн. рублей.

Прокурором ЗАТО г. Озерск заявлен гражданский иск, на имущество организации на сумму 26, 5 млн. рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

http://www.chelproc.ru/news/?id=17857