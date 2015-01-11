День нашей культуры в Озёрске

Ежегодно праздновать «Дни славянской культуры и письменности» было решено постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 30 января 1991 года.

В Озерске День славянской письменности и культуры, как истинно государственный праздник, стали широко отмечать с 2011 года.

По-разному проходило проведение концертной части празднования. Менялась форма, менялось содержание, менялись коллективы и подходы, но принимать в этом празднике участие давно стало признанием профессионализма и вклада в культуру нашего городского округа.

Девятый раз прошло в этом году общегородское празднование Дня славянской письменности и культуры. Традиционно праздник начался с богослужения, которое завершилось общегородским крестным ходом.

На площадке перед храмовым комплексом вновь в этом году расположились мастера со своими уникальными изделиями декоративно-прикладного творчества, как местные, так и приехавшие из Кыштыма, Каслей, Миасса, Кусы.

Юные художники рисовали этюды, на детской площадке прошла познавательная игра-путешествие о старославянском алфавите, а небольшой мастер-класс колокольного звона дал представление о таком непростом ремесле звонаря.

Здесь же перед, храмовым комплексом, был обустроен зрительный зал под открытым небом. Тут прошел третий городской хоровой фестиваль «От чистого истока», в котором принимали участие лучшие коллективы культурно-досугового центра Озерска.

Приняли в фестивале участие и гости города – воспитанники детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета им. М.И.Глинки (руководитель заслуженный артист Российской Федерации Борис Каплун).

Отсутствие на празднике представителей озерских городских властей не лишило его статуса праздника государственного. Просто лишний раз продемонстрировало отношение нынешних властителей к истории и культуре Отечества нашего.

Завершая торжества, протоиерей Димитрий Шорин поблагодарил участников.

Впрочем, самая главная часть праздника прошла гораздо раньше, та самая часть, ради которой существует Церковь: когда на литургии совершается таинство Евхаристии, таинство Причастия Тела и Крови Христовых, благодаря которому каждый человек может встретиться со Христом уже в этой жизни. И это возможно не раз в году, а на каждой литургии. Было бы желание!

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев