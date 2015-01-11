Доска без почета

Что это? Отчего посинели-позеленели лица уважаемых людей на этих портретах? Куда сбежали некоторые из них? Не выдержали бремени славы? Украли поклонники (поклонницы)? Уничтожили завистники?

Такие и примерно такие вопросы возникают, когда проходишь мимо спортивной Доски как бы почета около КСК «Лидер». До этого там была общегородская Доска почета, которая так же погибла от наплевательского отношения и к ней, и к людям, чьи портреты были вывешены, и к самому понятию «почета и уважения», которому на смену пришли полублатные «респект и уважуха»…

Некому заменить выгоревшие портретики (судя по качеству, сделанные с большой экономией бюджетных средств).

Так Доска почета в очередной раз стала Доской позора муниципалитета. А жаль. Задумка-то была неплохая…

Александр Волынцев