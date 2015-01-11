Озерские спортсмены ветераны продолжают лидировать в 8-й Спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской области.

23 мая 2019 года прошли очередные соревнования 8-й Спартакиады ветеранов труда и спорта (пенсионеров) Челябинской области.

По программе это были легкоатлетический кросс и дартс. Кросс проходил в лесу на территории лыжной базы ЧТЗ ул. Лесопарковая 2а, мужчины бежали 1000 метров, женщины 500 метров. Дартс на базе спортивного комплекса « Металлург» ул.Первого Спутника, д.2. Как всегда хорошо выступила наша команда по легкой атлетике, которая заняла 1-ое место не только в своей группе, но и неофициально в целом по области. В составе нашей команды выступали: Сиротинина Людмила – 1-ое место, Губайдуллин Галимян – 1- ое место, Шошина Ирина – 4-ое место, Басилашвили Василий 5-ое место, Турышев Александр, Давыдова Ольга, Князев Сергей, Илюхина Марина, Корнеев Алексей, Булаев Петр, которые тоже внесли очки в общую копилку нашей команды, руководитель команды Летягина Гульниса. Хочется отметить хороший боевой настрой и прогресс в беге у Сиротининой Людмилы, которая на этот раз, показала великолепный результат на 500 метров - 1 мин.31.6 сек. Большую помощь ей в этом оказывает её тренер Горин Владимир Николаевич.

Удачно выступила и наша команда по дартс, которая заняла 5-ое место. В составе нашей команды выступали: Миняева Нина, Волегова Елена, Редькина Вера, Аллин Владимир, Устинов Виктор, руководитель команды Исмагилова Анифа.

По итогам прошедших 6 видов Спартакиады Озерск набрал 340 очков и продолжает лидировать в общем зачете. На 2-м месте команда г.Снежинска - 324 очка, на 3-м команда г. Кыштыма, в активе которой 318 очков. В абсолютном общекомандном зачете наша команда также опережает и лидеров соседних групп. По 3-ей группе Увельский район 331 очко, по 1-ой группе Тракторозаводской район 319 очков.

По итогам прошедших соревнований кандидатами в состав сборной команды Челябинской области для участия в Спартакиаде пенсионеров России попали Сиротинина Людмила, Волегова Елена и Губайдуллин Галимян. Спартакиада пройдет в г.Уфа в конце августа 2019 года.

В обеих Спартакиадах, как городской «Здоровье», так и Областной наступил летний перерыв (отпуск) до середины сентября. Хочется поблагодарить наших ветеранов спортсменов за хорошие выступления и пожелать им хорошего восстанавливающего отдыха, и крепкого Уральского здоровья!

Главная судейская коллегия спартакиады «Здоровье» Корнеев Алексей и Исмагилова Анифа.