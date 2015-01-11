Более 100 тыс. южноуральцев получили доплату к пенсии в мае

Более 110 тыс. неработающих пенсионеров на Южном Урале получили перерасчет выплат федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) с 1 января.

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Челябинской области составляет 2 067,44 рубля. Более 229 млн направлено в мае на выплату ФСД к пенсии южноуральцев.

Напомним, установлен новый механизм исчисления размера федеральной социальной доплаты к пенсии. Эту доплату получают неработающие пенсионеры, общий размер материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в области. Величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области на 2019 год составляет 8 691 рубль.

Ранее действовавший порядок определял размер социальной доплаты к пенсии с учетом проводимых индексаций. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты для пенсионеров после индексации могли остаться без изменений.

Теперь материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

https://dostup1.ru/finance/Bolee-100-tys-yuzhnouraltsev-poluchili-doplatu-k-pensii-v-mae_116658.html