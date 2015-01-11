В Челябинской области утвердили региональные стандарты стоимости ЖКУ

В Челябинской области утвердили региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг – они принимаются в целях предоставления гражданам субсидий на оплату таких услуг.

На заседании правительства она напомнила, что расчет региональных стандартов стоимости ЖКУ произведен по каждому муниципальному образованию в межотопительный и отопительный периоды. Величина стандарта зависит от размера платы за жилое помещение, его найм, совокупной платы граждан за коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт в многоэтажках.

«Изменение региональных стандартов осуществляется поэтапно. С 1 января по 30 июня 2019 года сумма субсидии выросла относительно второго полугодия 2018 года на 3,85%, так как с 1 января до 20% поднялась ставка НДС и на 5,4% изменен минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД (с 7,4 рубля до 7,8 рубля за 1 кв. м). Также включена новая коммунальная услуга – обращение с ТКО», – отметила Татьяна Кучиц.

С 1 июля по 31 декабря 2019 года средний размер субсидии вырастет на 1,81% относительно первого полугодия 2019 года, что обусловлено ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги.

Субсидии предоставляются исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения; размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг; максимальной доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 11% или 22% в зависимости от категории граждан.

В областном бюджете на 2019 год на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено 2,4 млрд рублей.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-utverdili-regionalnye-standarty-stoimosti-ZhKU_116676.html