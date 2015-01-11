Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 30.05.2019 г Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 30 мая 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 8 град. С • атмосферное давление 744 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 63 п.4-7, К.Маркса 17, К.Маркса 23 п.3 Октябрьская 26 п.5, Трудящихся 1, 2 Мира 4, 6 с 9 до окончания Набережная 59 с 9 до 12 часов Набережная 25,27,33,37,41,43,47 Советская 45 с 9 до 17 часов К.Маркса 1 п.2 с 10 до 14 часов 2. В сетях электро-снабжения Советская 21 с 9 до 12 часов Иртяшская 8, Иртяшская 10 с 10 до окончания 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Ленинградская 7,9,11 Набережная 9,11,13,25,27,33 с 8.30 до окончания Дзержинского 63 п.4-7, К.Маркса 17, К.Маркса 23 п.3 Октябрьская 26 п.5, Верхняя 2, Иртяшская 2, 4 с 9 до окончания Ленина 13, Ленина 14, Пушкина 8 с 9 до 11 часов К.Маркса 1 п.2 с 10 до 14 часов Ленина 15, Ленина 16, Советский переулок 10 с 11 до 13 часов Ленина 18, Ленина 23, Свердлова 11 с 13 до 15 часов Набережная 17 с 13 до 16 часов Вниманию озерчан! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит обучение второй группы слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель». По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 мая 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, в горах и низинах плюс 3-8º, днем плюс 19-24°, на юге до плюс 27°. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165 обращений граждан. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39521/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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