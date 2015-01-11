«Единая Россия» просит минтруд пересмотреть закон о детских выплатах

Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева вышла с инициативой устранить несправедливость при продлении выплат с связи с рождением первого или второго ребенка.
По словам Ольги Окуневой, в настоящий момент ежемесячная выплата на ребенка в размере 10 тысяч рублей до достижения ребенком возраста полутора лет назначается на один год, а дальше родители должны подтвердить уровень своих доходов справкой. Зачастую многим родителям отказывают в получении пособий из-за якобы высокого дохода. Однако, чиновники при его определении учитывают и те десять тысяч рублей пособий, которые родители получали в прошлом году.
- Только в Челябинской области отказы получили около двух десятков семей - рассказывает Ольга Окунева. - Поэтому я обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета.
https://polit74.ru/society/detail.php?ID=70331
Ключевые теги: Единая Россия, детские выплаты, Челябинская область.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать