«Единая Россия» просит минтруд пересмотреть закон о детских выплатах

Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева вышла с инициативой устранить несправедливость при продлении выплат с связи с рождением первого или второго ребенка.

По словам Ольги Окуневой, в настоящий момент ежемесячная выплата на ребенка в размере 10 тысяч рублей до достижения ребенком возраста полутора лет назначается на один год, а дальше родители должны подтвердить уровень своих доходов справкой. Зачастую многим родителям отказывают в получении пособий из-за якобы высокого дохода. Однако, чиновники при его определении учитывают и те десять тысяч рублей пособий, которые родители получали в прошлом году.

- Только в Челябинской области отказы получили около двух десятков семей - рассказывает Ольга Окунева. - Поэтому я обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета.

https://polit74.ru/society/detail.php?ID=70331