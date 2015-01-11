Алексей Текслер призвал отказаться от оптимизации здравоохранения

Глава Челябинской области Алексей Текслер призвал отказаться от оптимизации в сфере здравоохранения и сконцентрироваться на повышении эффективности в отрасли – об этом он заявил, выступая с посланием в Законодательном Собрании.

«Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений. Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо – откорректируем. Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов. Приведу пример. В 2018 году планировалось за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В реальности появилось два – в Еткульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим. Чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам и обеспечить охват ею, до конца года будут введены 24 ФАПа. До 2024 года построим еще 100», – заявил Алексей Текслер.

При этом в медицине наблюдается нехватка кадров, укомплектованность сейчас составляет 34%. Особенно острой является нехватка детских специалистов. «Дети, как и все жители Челябинской области, должны быть обеспечены доступом к современной медицине. Для чего, в том числе, будем развивать дистанционную медицину с использованием новейших телекоммуникаций», – отметил руководитель области.

По словам Алексея Текслера, необходимо разработать программу по обеспечению молодых специалистов жильем, продолжать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также необходимо обеспечить приоритет профилактики заболеваний. Внедрять наилучшие мировые медицинские практики, ставить на поток инновационные методы оказания медицинской помощи. Важно внедрять концепцию «Бережливой поликлиники». В рамках проекта будут отремонтированы регистратуры всех поликлиник региона, что обеспечит разделение потоков больных в остром состоянии и тех, кто пришел на плановый прием. Это позволит создать комфортные условия при ожидании врача и сократить очереди в медучреждениях.

В 2019 году в Челябинске планируется открыть новую поликлинику в Металлургическом районе, после реконструкции заработает туберкулезная больница.

Как отметил после оглашения послания главврач Федерального кардиоцентра Олег Лукин, глава региона затронул все те проблемные моменты, о которых думает медицинское сообщество.

«То, что Алексей Леонидович начал разговор со здравоохранения, для меня это знаково. А озвученные серьезные конкретные цифры по введению ФАПов, больниц, поликлиник, конечно, впечатляют. И если действительно это все будет реализовано, это очень серьезные заявки. Также я услышал, что у власти сегодня есть понимание того, что нужно решать вопрос не просто с помещениями, оборудованием, но и кадрами, что решается вопрос о региональной программе по предоставлению жилья, особенно молодым специалистам. А это очень важно, поскольку квартирный вопрос – тот большой тормоз, который ограничивает приток молодых специалистов вообще в здравоохранение», – отметил Олег Лукин, добавив, что в возглавляемом им кардиоцентре проблем с кадрами не наблюдается именно потому, что «в свое время были решены все вопросы по молодым специалистам, в том числе – с жильем»: «Что нужно специалисту для качественной работы? – Достойные условия, интересная работа и решенные социальные вопросы зарплаты и жилья».

https://dostup1.ru/medicine/Alexey-Texler-prizval-otkazatsya-ot-optimizatsii-zdravoohraneniya_116732.html