Новогодние каникулы в России станут короче

10-дневный отдых в честь наступления очередного календарного года может уйти в прошлое. Специальная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сегодня рассмотрит предложение о переносе праздничных дней в 2020 году. Документ потом уйдет на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Предполагается, что наступление 2020 года россияне будут отмечать на 2 дня меньше, чем раньше – всего 8 дней. Произойдет это по «техническим причинам», сообщает «Российская газета». Дело в том, что специалисты посмотрели рабочие и нерабочие дни в преддверии праздников и решили перенести некоторые из них.

Так, например, 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут официально рабочими днями. По согласованию с руководителями предприятий, возможно, сокращенными, но все-таки трудовыми буднями.

Зато суббота 4 января и воскресенье 5 января, скорее всего, будут перенесены на понедельник и вторник 4 и 5 мая. Увеличив таким образом весенние каникулы.

https://www.cheltv.ru/novogodnie-kanikuly-v-rossii-stanut-koroche/