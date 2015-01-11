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| Новости » Экономика

Подведены итоги исполнения бюджета округа за 2018 год

30 мая на заседании Собрания депутатов были представлены отчёты о работе Контрольно-счётной палаты и об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год. Также на сессии были приняты решения по внесению изменений в нормативно-правовые документы, в Устав Озерского городского округа.

Изменения и дополнения в Устав было предложено внести в связи с приведением основного правового муниципального документа в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Проект решения прокомментировала начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Елена Гребнева:

– Уточняются формулировки вопросов местного значения, касающихся дорожной и градостроительной деятельности, участия в организации деятельности по сбору твёрдых коммунальных отходов, а также осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Кроме того, в документе шла речь о том, чтобы дополнить Устав округа двумя главами о проведении схода граждан в населенных пунктах округа и об институте сельских старост. Елена Гребнева пояснила, что более подробно их статус будет определён отдельным решением Собрания депутатов. Также были внесены уточнения, касающиеся полномочий главы Озерского городского округа в части назначения и заключения трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений и предприятий, которые ранее были закреплены только в полномочиях администрации.

В завершении своего выступления Елена Гребнева напомнила, что по данному проекту решения 18 апреля 2019 года прошли публичные слушания, он был согласован с Управлением Министерства юстиции РФ по Челябинской области и с администрацией округа, проработан и согласован на профильной комиссии. Депутатским корпусом проект решения был одобрен.

В ходе сессии также были приняты три проекта решения, внесённые прокурором ЗАТО г. Озерск в порядке нормотворческой инициативы. Рассмотрены и удовлетворены два протеста прокурора, касающиеся вопросов бюджетной политики округа.

С докладами по двум следующим вопросам: по корректировки бюджета округа на текущий период и по отчёту об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год представила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва.

В частности, она отметила, что согласно решению комиссии по рассмотрению обращений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации округа, было предложено направить управлению жилищно-коммунального хозяйства более 450 тысяч рублей на проведение ремонтных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в доме по ул. Октябрьска, 30, в целях ликвидации последствий пожара.

Также в рамках корректировки дополнительные средства (более 648 тысяч рублей), полученные управлением капитального строительства и благоустройства в ходе экономии по результатам проведения конкурсных процедур, предложено направить на инфраструктурную подготовку инвестиционной площадки в посёлке Новогорный. Более полумиллиона рублей было выделено муниципальному учреждению «Социальная сфера» для содержания, технического обслуживания оборудования, текущего ремонта и подготовку к новому отопительному периоду в зданиях общежитий. Ранее изменения по корректировке бюджета были согласованы на заседании профильной комиссии, на сессии большинством голосов решение было принято.

Затем депутаты рассмотрели проект решения по отчёту об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год.

Как следует из доклада Елены Соловьёвой, общий объем фактических поступлений доходов бюджета округа в 2018 году составил 3 430,7 млн рублей.

– По сравнению с 2017 годом поступления в бюджет округа увеличились на 1,5 процента. за счёт роста налоговых платежей и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составили 807,3 млн рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом на 47,8 млн рублей.

Общая сумма расходов бюджета округа в 2018 году составила 3 410, 00 млн рублей. Традиционно более 80 процентов расходов имели социальную направленность. Эта цифра составила 2 848,7 млн рублей, что на 7,6 процентов выше уровня 2017 года. В 2018 году были обеспечены показатели уровня заработной платы по категориям работников, установленным Указами президента РФ, дважды увеличивался минимальный размер оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников. В 2018 году на территории округа осуществлялась реализация муниципальных и ведомственных целевых программ.

В завершении выступления Елена Соловьёва подчеркнула, что отчётность Озерского городского округа была принята Министерством финансов и включена в консолидированную отчётность Челябинской области, а 16 мая отчет прошел процедуру публичных слушаний.

Предложенный проект решения был рассмотрен и согласован на совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по городскому хозяйству и природопользованию. Контрольно-счётная палата округа выдала положительное заключение. Депутатским корпусом было принято решение отчёт об исполнении бюджета округа за 2018 год утвердить.

В ходе сессии депутаты также утвердили Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа до 2035 года. Начальник управления ЖКХ Наталья Левина пояснила, что Программа была разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на основании Генерального плана Озерского городского округа и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

Далее с отчётом о работе Контрольно-счётной палаты округа за 2018 год выступил председатель КСП Андрей Глухов. Он напомнил, что отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представляется в Собрание депутатов округа:

– Деятельность КСП округа в 2018 году строилась по направлениям экспертно-аналитической, контрольной и текущей в соответствии с утверждёнными планами. При формировании планов учитывались предложения Собрания депутатов, администрации округа и прокуратуры ЗАТО г. Озерск.

В 2018 году было проведено 35 контрольных мероприятий, в ходе которых было проверено три управления администрации Озерского городского округа, шесть муниципальных предприятий и 20 муниципальных учреждений. Также были проведены два экспертно-аналитических мероприятия и восемь финансово-экономических экспертиз проектов решений Собрания депутатов Озерского городского округа.

По итогам контрольных мероприятий внесено 12 представлений и четыре предписания об устранении выявленных нарушений. В ходе исполнения представлений устранено финансовых нарушений на сумму 85,9 млн рублей.

Андрей Глухов отметил, что информация о деятельности КСП размещалась на сайте органов местного самоуправления и в газете «Озерский вестник». КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие с Контрольно-счетной палатой и Главным контрольным управлением Челябинской области.

В завершение доклада председатель КСП подчеркнул, что функции, возложенные на КСП округа действующим законодательством, нормативными актами и планами работы в 2018 году были реализованы в полном объеме.

– В 2019 году Контрольно-счетная палата продолжит работу в направлении реализации приоритетов развития городского округа. При сотрудничестве всех органов местного самоуправления необходимо добиться жесткой финансовой дисциплины. Это позволит нацелить всех участников бюджетного процесса не только на устранение последствий финансовых нарушений, но и на искоренение предпосылок их возникновения, – подвёл итог Андрей Глухов.

Предварительно проект решения об отчёте Контрольно-счётной палаты округа за 2018 год был рассмотрен профильной комиссией, в ходе голосования решение было принято.

Также на заседании были приняты решения по ряду имущественных вопросов, которые депутатскому корпусу представила начальник управления имущественных отношений Надежда Братцева, информационно был заслушан отчёт об использовании муниципального имущества.

Подведены итоги исполнения бюджета округа за 2018 год

Подведены итоги исполнения бюджета округа за 2018 год

Подведены итоги исполнения бюджета округа за 2018 год

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39542/

Ключевые теги: бюджет, ОГО, экономика.

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