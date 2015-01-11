В связи с ремонтом введены ограничения движения на М-5 в Челябинской области

В связи с капремонтом путепровода через автомобильную дорогу в районе поселка Рощино (Сосновский район, Челябинская область) на трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение движения транспортных средств – сроки с 15 мая по 20 октября.

Будет действовать ограничение скорости, проезд автомобилей будет осуществляться по утвержденной схеме.

Также с 27 мая по 20 сентября действует ограничение на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к Екатеринбургу). Движение будет организовано по одной полосе по левому проезду на выезде из Челябинска. Кроме того, в связи с проведением работ на участке в районе поселков Янгиюл и Таскино с 27 мая по 30 августа введено временное ограничение движения транспортных средств.+

Автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ. Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/V-svyazi-s-remontnymi-rabotami-vvodyatsya-ogranicheniya-dvizheniya-na-M-5_116789.html