Группа ЧТПЗ назвала новый срок строительства ледовой арены «Высота» в Озерске

Строительство ледовой арены «Высота» в Озерске возобновится в третьем квартале 2019 года. Проект объекта пересмотрен с целью повышения безопасности.

Как сообщала ранее «Правда УрФО», после проведения подготовительных работ на стройплощадке объекта последующие работы были приостановлены в связи с необходимостью пересмотра проекта здания.

«Ледовая арена «Высота» проектируется с учетом высоких требований безопасности, предъявляемых к спортивно-оздоровительным объектам с искусственным льдом и массовым пребыванием людей. В связи с этим в процессе реализации проекта вносились изменения в условия концессионного соглашения и план строительства объекта. В настоящий момент получены положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, разрешение на строительство; ведется выбор генерального подрядчика строительства арены. Планируемая дата начала строительно-монтажных работ на площадке – третий квартал 2019 года. Группа ЧТПЗ полностью выполнит взятые на себя обязательства в части реализации проекта строительства ледовой арены, выход компании из государственно-частного партнерства не планируется», – сообщили в пресс-службе группы ЧТПЗ.

Спортобъект планировалось возвести в рамках государственно-частного партнерства между группой ЧТПЗ, ФГУП «ПО «Маяк», правительством Челябинской области и администрацией Озерска с общей стоимостью в 544 млн рублей. Концессионер – АНО «Дирекция социальных и спортивных проектов» (создано АО «Первоуральский новотрубный завод» и ФГУП «ПО «Маяк») – должен был предоставить 300 млн рублей, администрация Озерска – 244 млн. После пересмотра проекта ледовой арены финансовые показатели концессии не поменялись.

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