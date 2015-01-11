Июнь. Вступает в силу.

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Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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Июнь. Вступает в силу.

Что изменится в жизни россиян в июне?

 

ЦБ ввел защиту вкладов от хакеров!

Банк России обязал кредитные организации защищать от хакеров IT-системы и приложения, которые используются при открытии вкладов, выдаче кредитов, оформлении и ведении счетов физлиц и юрлиц. Это предусматривает Положение ЦБ, вступившее в силу с 1 июня (отдельные требования вступят в силу с 2020 и с 2021 годов).

Ранее за банками уже была закреплена обязанность выявлять и останавливать несанкционированные операции по переводу денежных средств.

Банки обязаны собирать данные об устройствах, с которых проводятся операции

Новое положение направлено на снижение всех видов фрода как с применением сугубо технических средств, так и социальной инженерии, отмечают в ВТБ. По данным ЦБ, за 2018 год преступникам 417 тысяч раз удавалось разными способами получать деньги с карт физлиц, они похитили 1,38 миллиарда рублей, основную часть клиентам возместили сами банки. На счета юрлиц совершено свыше 6,1 тысячи покушений на 1,47 миллиарда рублей, но около 60 процентов операций были вовремя остановлены.

От банков теперь потребуются дополнительные затраты на кибербезопасность. Так, положение обязывает их привлекать специализированные компании для проведения один раз в год анализа уязвимостей прикладного ПО и один раз в два года проводить оценку соответствия уровню защиты информации требованиям ГОСТа, указывают в пресс-службе Промсвязьбанка. Кроме того, банки должны будут фиксировать и хранить пять лет все действия сотрудников и клиентов в системах дистанционного обслуживания, в том числе параметры устройств (IP-адрес, номер телефона и т.д.), с которых проводятся операции.

"Регулятор достаточно давно готовил рынок к этому документу, - говорит директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. - В нем заложены эффективные меры, например, внедрение процедур безопасной разработки и тестирований на проникновение". Большую часть перечисленных инструментов все крупные игроки уже используют в повседневной работе с клиентами, например, криптозащиту, сбор данных об устройствах и многое другое, отмечает председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов. По его словам, на меры защиты, которые ряд участников рынка еще не внедрил, Банк России отвел достаточный запас времени, которого должно хватить на реализацию доработок.

 

Сети попали в точку невозврата

Уже на этой неделе торговые сети перестанут возвращать непроданные продукты поставщикам. Произойдет это с 6 июня. Отразится ли это на ассортименте магазинов и ценах?

"Полочная стоимость товара не вырастет. Пустых полок или дефицита также не будет", - успокоил "РГ" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Но один риск все-таки есть, уверяет эксперт: "Из-за неграмотного планирования в сетях, - пояснил он, - которые пойдут по пути сокращения заказа, временное отсутствие некоторых категорий скоропортящихся товаров мы не исключаем". Впрочем, сети будут заинтересованы в скорейшем устранении этих недочетов, добавил он.

Цены на товары в связи с новыми правилами торговли не вырастут. Не будет и дефицита, обещают специалисты

"В целом все готовы, и никаких рисков не предвидится", - заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд компаний, которые пересмотрели объемы закупаемой продукции в сторону уменьшения, но это не приведет к дефициту товаров, добавил он.

Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней - молочные, мясные, фрукты, овощи и прочую снедь. 180 дней длился переходный период, который завершится на этой неделе. Ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Закон, кстати, запрещает включать в них условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров.

Принимали новые правила в бурных дискуссиях. Первоначально авторы инициативы призывали запретить возврат всей непроданной еды. Они объясняли это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия.

Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты. Так и появился компромиссный вариант с возвратом только скоропортящихся товаров.

Во всей этой истории потребители вряд ли что-то заметят, но и мало что выиграют. Ретейлеры найдут способ разрешить ситуацию с выгодой для себя, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. "Наверняка есть устные договоренности между сетями и поставщиками о том, что если последние не будут забирать непроданный товар, сети его станут браковать и возвращать уже как некачественную продукцию", - говорит он. А чтобы товары не пропадали совсем, их попробуют быстрее переработать - накрутить фарш из охлажденного мяса или приготовить салаты из овощей и колбасы. Впрочем, этот прием и так уже используют.

Сейчас идет сужение рынка и деградация потребительского спроса, считает Шапкин. Поэтому система торговли может пойти по пути концентрации. Многие торговые сети уже сами занимаются импортом, а дальше они станут торгово-производственными холдингами, которые будут развивать производство собственных марок. А тогда и возвращать товар станет некому, заключает эксперт.

 

Таксофоны денег не берут

С 1 июня междугородные звонки с таксофонов стали бесплатными по всей территории России. Об этом на расширенном совещании Федерального агентства связи (Россвязь) сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Звонки с универсальных красных таксофонов с логотипом Россвязи будут бесплатными на любые фиксированные номера. Звонки на мобильные нововведение не затронет.

22 процента таксофонного трафика приходится на номера экстренных служб. В России работают около 148 тысяч таксофонов. Объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут

"Мы последовательно расширяем возможности граждан пользоваться услугами таксофонов", - сказал Михаил Осеевский. По его словам, в начале 2018 года после отмены платы за местные звонки трафик сразу вырос в пять раз. В конце 2018 года бесплатными стали внутрирегиональные звонки, что также способствовало росту трафика. По данным Федерального агентства связи, в России сейчас работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования. Общий объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут.

"Это говорит о том, что, несмотря на развитие технологий и продвижение мобильной связи в регионы, универсальная услуга связи, таксофоны остаются востребованы", - констатировал глава Россвязи Олег Духовницкий, добавив, что 22 процента таксофонного трафика приходится на звонки на номера экстренных служб.

Минкомсвязь в рамках проекта по сохранению и переоборудованию телефонов коллективного доступа предлагает расширить их функции, задействовав для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Заместитель руководителя ведомства Олег Иванов говорил, что таксофоны можно будет оснастить различными техническими средствами, в том числе сиреной, устройствами голосового и визуального оповещения.

Средства на реализацию этого проекта предполагается выделить из резерва универсального обслуживания, в который делают отчисления операторы связи.

В Федеральном агентстве связи эту инициативу поддерживают. "Мы видим необходимость внедрения такого решения, особенно в небольших населенных пунктах. Это сняло бы с местных властей массу проблем, связанных с оповещением населения", - отметил Олег Духовницкий. По его словам, технические решения для этого существуют.

Их стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Пилотные испытания оборудования уже проведены в Твери и в Якутии. Дело за нормативно-правовым регулированием."Сейчас в новой редакции закона о связи сказано, что таксофоны можно использовать при условии готовности трех сторон: муниципалитета, нашего министерства вместе с нами и МЧС", - пояснил Олег Духовницкий.

 

Рассудит омбудсмен

Споры в сфере автострахования теперь будет решать финансовый омбудсмен. Обращение к нему для автовладельцев бесплатно.

Решения омбудсмена обязательны для исполнения, но их можно обжаловать в суде.

Закон о создании службы уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг вступил в силу в сентябре 2018 года. Ее возглавил Юрий Воронин. Служба будет решать имущественные споры граждан с финансовыми организациями, размер требований по которым не превышает 500 тысяч рублей. И начнет с автострахования. В январе этого года ЦБ назначил на должность финансового омбудсмена в сфере страхования Виктора Климова.

Автовладельцы за рассмотрение омбудсменом спора со страховой компанией ничего не платят

С 1 июня в службу должны обращаться автовладельцы, имеющие претензии к страховой компании по договорам ОСАГО, каско, - страхование транспортного средства и ДСАГО - добровольное ОСАГО на расширенные суммы.

Рынок автострахования из-за большого количества жалоб на страховщиков ОСАГО считается одним из самых проблемных. В I квартале 2019 года обращения, связанные с обязательной "автогражданкой", составляли 80,8 процента всех поступивших в ЦБ жалоб на страховые компании. Именно поэтому служба финансового уполномоченного начала работу именно с него. Споры по ОСАГО будут рассматриваться независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона для них не действует.

Порядок обращения к финансовому уполномоченному следующий. При несогласии страхователя по величине произведенной страховой компанией выплаты по договорам автострахования автовладелец сначала должен написать страховщику претензию.

Если со дня нарушения прошло не более 180 дней, заявление составлено по форме, утвержденной финансовым омбудсменом, и направлено в страховую компанию в электронном виде, страховщик обязан дать мотивированный ответ на него в течение 15 рабочих дней. Если претензия страхователя будет представлена в ином виде, на подготовку ответа страховой компании отводится 30 дней, уточняли в Российском союзе автостраховщиков.

Если ответ страховой компании не поступил в срок или не устроил гражданина, следующий шаг - обратиться к финансовому уполномоченному. Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте https://finombudsman.ru/ либо по почте на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3. При возникновении затруднений помощь могут оказать специалисты колл-центра Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Телефон колл-центра: 8 (800) 200-00-10 (звонок по России бесплатный).

Финансовый омбудсмен рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней и решение направит как гражданину, так и в страховую компанию. При этом решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.

Воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд. "Мы уверены, институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО. Уже сейчас благодаря натуральному возмещению их число снизилось почти в два раза - с почти 400 тысяч штук в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018-м", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Автовладельцы за рассмотрение спора омбудсменом ничего не платят. Плата страховой компании будет зависеть от исхода рассматриваемого дела. Если уполномоченный примет решение в пользу автовладельца, страховщику придется заплатить 45 тысяч рублей. Если в удовлетворении требований потребителю будет отказано, ставка будет нулевой. Для посредников-автоюристов она составляет 15 тысяч рублей.

 

Ввели правила тюнинга авто

Еще одна важная новость для любителей вносить изменения в конструкцию автомобилей: 1 июня в России вступил в силу порядок тюнинга транспортных средств.

Теперь, устанавливая шноркель или силовые бамперы, переводя двигатель на газ, можно будет сделать все официально, избежав в будущем возможных претензий со стороны ГИБДД.

Порядок действий такой: автовладелец должен получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности тюнинга в специальной испытательной лаборатории (центре). Вместе с пакетом других документов заключение предоставляется в ГИБДД. Там выдают (или не выдают) разрешение на внесение изменений в конструкцию авто.

При положительном исходе дела автовладелец получает добро на модернизацию, устанавливает оборудование и снова возвращается в лабораторию. Там специалисты по факту оценят степень безопасности машины и выдадут протокол.

С ним владелец транспортного средства наносит повторный визит в ГИБДД, где машина также проходит проверку. Если претензий нет, владелец авто получает свидетельство о соответствии транспортного средства с уже проведенным тюнингом нормам безопасности.

После этого он должен в течение 10 дней зафиксировать изменения, произошедшие с авто, в паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации.

При этом нужно учитывать, что в тюнинге может быть отказано, если изменения предусматривают уничтожение идентификационного номера, изменение базы и массы, замену кузова, кабины или шасси частями, не предусмотренными маркой машины.

Банки проследят за зарубежными картами

Российские банки усилят контроль за получением гражданами наличных денег, которые они снимают с карт, выпущенных зарубежными банками. Речь не идет обо всех иностранных банках, а только расположенных в странах, которые Росфинмониторинг включил в спецперечни.

Такие изменения подразумевают вступающие в силу 27 июня поправки в "антиотмывочное" законодательство.

Усиление контроля за денежными потоками позволит лучше выявлять схемы финансирования терроризма и экстремистской деятельности

Из них следует, что российские банки будут документально фиксировать и отправлять в Росфинмониторинг не позже трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции по иностранной платежной карте, ряд сведений. В первую очередь это дата и место совершения операции, а также ее сумма. Кроме того, передаче будут подлежать номер карты и информация о ее держателе в том объеме, в котором ее предоставил иностранный банк, выпустивший "пластик". Если деньги снимались с участием сотрудника банка, то необходимо передавать и сведения, необходимые для идентификации физлица, совершившего операцию. Наконец, передавать будет необходимо и наименование банка-эмитента карты.

Поправки касаются стран , включенных Росфинмониторингом в специальные перечни. Содержание этих перечней не раскрывается. Такие списки считаются информацией ограниченного доступа и доводятся до банков через их личные кабинеты в порядке, утвержденном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.

Поправки были разработаны российским правительством. В справке кабмина говорилось, что они позволят анализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также для решения других задач по обеспечению безопасности России.

Кроме того, в правительстве ожидают, что изменения позволят оперативно включать платежные карты банков из государств-участников спецперечней в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

Вероятно, в перечни Росфинмониторинга должны попадать банки тех государств, в которых усматривается активность террористических организаций (в первую очередь ряда ближневосточных стран), полагает партнер, адвокат МКА "Князев и партнеры" Евгений Розенблат. Впрочем, на практике юрист не исключает и более широкого подхода к составлению специальных списков.

https://rg.ru/2019/06/02/chto-izmenitsia-v-zhizni-rossiian-v-iiune.html

Ключевые теги: лето 2019, нововведения, новые законы.

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