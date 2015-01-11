Июнь. Вступает в силу.

Что изменится в жизни россиян в июне?

ЦБ ввел защиту вкладов от хакеров!

Банк России обязал кредитные организации защищать от хакеров IT-системы и приложения, которые используются при открытии вкладов, выдаче кредитов, оформлении и ведении счетов физлиц и юрлиц. Это предусматривает Положение ЦБ, вступившее в силу с 1 июня (отдельные требования вступят в силу с 2020 и с 2021 годов).

Ранее за банками уже была закреплена обязанность выявлять и останавливать несанкционированные операции по переводу денежных средств.

Банки обязаны собирать данные об устройствах, с которых проводятся операции

Новое положение направлено на снижение всех видов фрода как с применением сугубо технических средств, так и социальной инженерии, отмечают в ВТБ. По данным ЦБ, за 2018 год преступникам 417 тысяч раз удавалось разными способами получать деньги с карт физлиц, они похитили 1,38 миллиарда рублей, основную часть клиентам возместили сами банки. На счета юрлиц совершено свыше 6,1 тысячи покушений на 1,47 миллиарда рублей, но около 60 процентов операций были вовремя остановлены.

От банков теперь потребуются дополнительные затраты на кибербезопасность. Так, положение обязывает их привлекать специализированные компании для проведения один раз в год анализа уязвимостей прикладного ПО и один раз в два года проводить оценку соответствия уровню защиты информации требованиям ГОСТа, указывают в пресс-службе Промсвязьбанка. Кроме того, банки должны будут фиксировать и хранить пять лет все действия сотрудников и клиентов в системах дистанционного обслуживания, в том числе параметры устройств (IP-адрес, номер телефона и т.д.), с которых проводятся операции.

"Регулятор достаточно давно готовил рынок к этому документу, - говорит директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. - В нем заложены эффективные меры, например, внедрение процедур безопасной разработки и тестирований на проникновение". Большую часть перечисленных инструментов все крупные игроки уже используют в повседневной работе с клиентами, например, криптозащиту, сбор данных об устройствах и многое другое, отмечает председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов. По его словам, на меры защиты, которые ряд участников рынка еще не внедрил, Банк России отвел достаточный запас времени, которого должно хватить на реализацию доработок.

Сети попали в точку невозврата

Уже на этой неделе торговые сети перестанут возвращать непроданные продукты поставщикам. Произойдет это с 6 июня. Отразится ли это на ассортименте магазинов и ценах?

"Полочная стоимость товара не вырастет. Пустых полок или дефицита также не будет", - успокоил "РГ" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Но один риск все-таки есть, уверяет эксперт: "Из-за неграмотного планирования в сетях, - пояснил он, - которые пойдут по пути сокращения заказа, временное отсутствие некоторых категорий скоропортящихся товаров мы не исключаем". Впрочем, сети будут заинтересованы в скорейшем устранении этих недочетов, добавил он.

Цены на товары в связи с новыми правилами торговли не вырастут. Не будет и дефицита, обещают специалисты

"В целом все готовы, и никаких рисков не предвидится", - заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд компаний, которые пересмотрели объемы закупаемой продукции в сторону уменьшения, но это не приведет к дефициту товаров, добавил он.

Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней - молочные, мясные, фрукты, овощи и прочую снедь. 180 дней длился переходный период, который завершится на этой неделе. Ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Закон, кстати, запрещает включать в них условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров.

Принимали новые правила в бурных дискуссиях. Первоначально авторы инициативы призывали запретить возврат всей непроданной еды. Они объясняли это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия.

Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты. Так и появился компромиссный вариант с возвратом только скоропортящихся товаров.

Во всей этой истории потребители вряд ли что-то заметят, но и мало что выиграют. Ретейлеры найдут способ разрешить ситуацию с выгодой для себя, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. "Наверняка есть устные договоренности между сетями и поставщиками о том, что если последние не будут забирать непроданный товар, сети его станут браковать и возвращать уже как некачественную продукцию", - говорит он. А чтобы товары не пропадали совсем, их попробуют быстрее переработать - накрутить фарш из охлажденного мяса или приготовить салаты из овощей и колбасы. Впрочем, этот прием и так уже используют.

Сейчас идет сужение рынка и деградация потребительского спроса, считает Шапкин. Поэтому система торговли может пойти по пути концентрации. Многие торговые сети уже сами занимаются импортом, а дальше они станут торгово-производственными холдингами, которые будут развивать производство собственных марок. А тогда и возвращать товар станет некому, заключает эксперт.

Таксофоны денег не берут

С 1 июня междугородные звонки с таксофонов стали бесплатными по всей территории России. Об этом на расширенном совещании Федерального агентства связи (Россвязь) сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Звонки с универсальных красных таксофонов с логотипом Россвязи будут бесплатными на любые фиксированные номера. Звонки на мобильные нововведение не затронет.

22 процента таксофонного трафика приходится на номера экстренных служб. В России работают около 148 тысяч таксофонов. Объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут

"Мы последовательно расширяем возможности граждан пользоваться услугами таксофонов", - сказал Михаил Осеевский. По его словам, в начале 2018 года после отмены платы за местные звонки трафик сразу вырос в пять раз. В конце 2018 года бесплатными стали внутрирегиональные звонки, что также способствовало росту трафика. По данным Федерального агентства связи, в России сейчас работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования. Общий объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут.

"Это говорит о том, что, несмотря на развитие технологий и продвижение мобильной связи в регионы, универсальная услуга связи, таксофоны остаются востребованы", - констатировал глава Россвязи Олег Духовницкий, добавив, что 22 процента таксофонного трафика приходится на звонки на номера экстренных служб.

Минкомсвязь в рамках проекта по сохранению и переоборудованию телефонов коллективного доступа предлагает расширить их функции, задействовав для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Заместитель руководителя ведомства Олег Иванов говорил, что таксофоны можно будет оснастить различными техническими средствами, в том числе сиреной, устройствами голосового и визуального оповещения.

Средства на реализацию этого проекта предполагается выделить из резерва универсального обслуживания, в который делают отчисления операторы связи.

В Федеральном агентстве связи эту инициативу поддерживают. "Мы видим необходимость внедрения такого решения, особенно в небольших населенных пунктах. Это сняло бы с местных властей массу проблем, связанных с оповещением населения", - отметил Олег Духовницкий. По его словам, технические решения для этого существуют.

Их стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Пилотные испытания оборудования уже проведены в Твери и в Якутии. Дело за нормативно-правовым регулированием."Сейчас в новой редакции закона о связи сказано, что таксофоны можно использовать при условии готовности трех сторон: муниципалитета, нашего министерства вместе с нами и МЧС", - пояснил Олег Духовницкий.

Рассудит омбудсмен

Споры в сфере автострахования теперь будет решать финансовый омбудсмен. Обращение к нему для автовладельцев бесплатно.

Решения омбудсмена обязательны для исполнения, но их можно обжаловать в суде.

Закон о создании службы уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг вступил в силу в сентябре 2018 года. Ее возглавил Юрий Воронин. Служба будет решать имущественные споры граждан с финансовыми организациями, размер требований по которым не превышает 500 тысяч рублей. И начнет с автострахования. В январе этого года ЦБ назначил на должность финансового омбудсмена в сфере страхования Виктора Климова.

Автовладельцы за рассмотрение омбудсменом спора со страховой компанией ничего не платят

С 1 июня в службу должны обращаться автовладельцы, имеющие претензии к страховой компании по договорам ОСАГО, каско, - страхование транспортного средства и ДСАГО - добровольное ОСАГО на расширенные суммы.

Рынок автострахования из-за большого количества жалоб на страховщиков ОСАГО считается одним из самых проблемных. В I квартале 2019 года обращения, связанные с обязательной "автогражданкой", составляли 80,8 процента всех поступивших в ЦБ жалоб на страховые компании. Именно поэтому служба финансового уполномоченного начала работу именно с него. Споры по ОСАГО будут рассматриваться независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона для них не действует.

Порядок обращения к финансовому уполномоченному следующий. При несогласии страхователя по величине произведенной страховой компанией выплаты по договорам автострахования автовладелец сначала должен написать страховщику претензию.

Если со дня нарушения прошло не более 180 дней, заявление составлено по форме, утвержденной финансовым омбудсменом, и направлено в страховую компанию в электронном виде, страховщик обязан дать мотивированный ответ на него в течение 15 рабочих дней. Если претензия страхователя будет представлена в ином виде, на подготовку ответа страховой компании отводится 30 дней, уточняли в Российском союзе автостраховщиков.

Если ответ страховой компании не поступил в срок или не устроил гражданина, следующий шаг - обратиться к финансовому уполномоченному. Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте https://finombudsman.ru/ либо по почте на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3. При возникновении затруднений помощь могут оказать специалисты колл-центра Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. Телефон колл-центра: 8 (800) 200-00-10 (звонок по России бесплатный).

Финансовый омбудсмен рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней и решение направит как гражданину, так и в страховую компанию. При этом решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.

Воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд. "Мы уверены, институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО. Уже сейчас благодаря натуральному возмещению их число снизилось почти в два раза - с почти 400 тысяч штук в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018-м", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Автовладельцы за рассмотрение спора омбудсменом ничего не платят. Плата страховой компании будет зависеть от исхода рассматриваемого дела. Если уполномоченный примет решение в пользу автовладельца, страховщику придется заплатить 45 тысяч рублей. Если в удовлетворении требований потребителю будет отказано, ставка будет нулевой. Для посредников-автоюристов она составляет 15 тысяч рублей.

Ввели правила тюнинга авто

Еще одна важная новость для любителей вносить изменения в конструкцию автомобилей: 1 июня в России вступил в силу порядок тюнинга транспортных средств.

Теперь, устанавливая шноркель или силовые бамперы, переводя двигатель на газ, можно будет сделать все официально, избежав в будущем возможных претензий со стороны ГИБДД.

Порядок действий такой: автовладелец должен получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности тюнинга в специальной испытательной лаборатории (центре). Вместе с пакетом других документов заключение предоставляется в ГИБДД. Там выдают (или не выдают) разрешение на внесение изменений в конструкцию авто.

При положительном исходе дела автовладелец получает добро на модернизацию, устанавливает оборудование и снова возвращается в лабораторию. Там специалисты по факту оценят степень безопасности машины и выдадут протокол.

С ним владелец транспортного средства наносит повторный визит в ГИБДД, где машина также проходит проверку. Если претензий нет, владелец авто получает свидетельство о соответствии транспортного средства с уже проведенным тюнингом нормам безопасности.

После этого он должен в течение 10 дней зафиксировать изменения, произошедшие с авто, в паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации.

При этом нужно учитывать, что в тюнинге может быть отказано, если изменения предусматривают уничтожение идентификационного номера, изменение базы и массы, замену кузова, кабины или шасси частями, не предусмотренными маркой машины.

Банки проследят за зарубежными картами

Российские банки усилят контроль за получением гражданами наличных денег, которые они снимают с карт, выпущенных зарубежными банками. Речь не идет обо всех иностранных банках, а только расположенных в странах, которые Росфинмониторинг включил в спецперечни.

Такие изменения подразумевают вступающие в силу 27 июня поправки в "антиотмывочное" законодательство.

Усиление контроля за денежными потоками позволит лучше выявлять схемы финансирования терроризма и экстремистской деятельности

Из них следует, что российские банки будут документально фиксировать и отправлять в Росфинмониторинг не позже трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции по иностранной платежной карте, ряд сведений. В первую очередь это дата и место совершения операции, а также ее сумма. Кроме того, передаче будут подлежать номер карты и информация о ее держателе в том объеме, в котором ее предоставил иностранный банк, выпустивший "пластик". Если деньги снимались с участием сотрудника банка, то необходимо передавать и сведения, необходимые для идентификации физлица, совершившего операцию. Наконец, передавать будет необходимо и наименование банка-эмитента карты.

Поправки касаются стран , включенных Росфинмониторингом в специальные перечни. Содержание этих перечней не раскрывается. Такие списки считаются информацией ограниченного доступа и доводятся до банков через их личные кабинеты в порядке, утвержденном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.

Поправки были разработаны российским правительством. В справке кабмина говорилось, что они позволят анализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также для решения других задач по обеспечению безопасности России.

Кроме того, в правительстве ожидают, что изменения позволят оперативно включать платежные карты банков из государств-участников спецперечней в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

Вероятно, в перечни Росфинмониторинга должны попадать банки тех государств, в которых усматривается активность террористических организаций (в первую очередь ряда ближневосточных стран), полагает партнер, адвокат МКА "Князев и партнеры" Евгений Розенблат. Впрочем, на практике юрист не исключает и более широкого подхода к составлению специальных списков.

https://rg.ru/2019/06/02/chto-izmenitsia-v-zhizni-rossiian-v-iiune.html