Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. А вообще в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.

https://rg.ru/2019/06/03/rostrud-napomnil-o-korotkoj-rabochej-nedele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop