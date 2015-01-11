День защиты детей: юные озерчане встретили лето ярко

В этот день для озерской детворы были организованы мероприятия на сценических площадках как в городе, так и в посёлках. Тепло и по- домашнему отметили праздник детства жители микрорайонов.

На протяжение нескольких лет в пятом микрорайоне в этот день проходит яркий семейный праздник. На просторной площадке во дворе дома по пр. К. Маркса, 24 собираются родители со своими малышами. Депутат Собрания депутатов округа Вячеслав Захаров организует для жителей развлекательную программу с участием детских творческих коллективов. В этом году на празднике выступили воспитанницы клуба "Мастер" и фольклорного коллектива "Заря - Заряница". Кроме того, дети получили сладкие подарки и возможность вдоволь порезвиться на батуте.

В начале праздника Вячеслав Захаров поздравил детей и их родителей, пожелал здоровья, счастливого, мирного детства и благополучия.

Евгения Соколова, мама троих детей:

– Мы живём в Челябинске, но часто приезжаем в Озерск к родителям. Мы не впервые на таком празднике, когда видим объявления – приходим обязательно. Погода выдалась замечательная, праздник, как всегда, организован интересно, дети в восторге.

Лидия, молодая мама:

– О празднике узнали из объявления. Мы с радостью участвуем в подобных мероприятиях. Желаю всем, чтобы детки были здоровы, родители счастливы, а над головой всегда было мирное небо.

В посёлке Новогорный на площади у ДК «Энергетик» праздник детства собрал более 700 человек. В концертной программе «Летняя мозаика» приняли участие все детские коллективы дворца. Маленькие зрители побывали на мастер-классах, рисовали мелом на асфальте, отгадывали загадки, рассказывали стихи, моделировали фигурки из воздушных шаров, фотографировались, учились танцевать. Массу ярких впечатлений подарили каждому ребёнку аквагримеры. Также организаторы мероприятия провели праздничную акцию «Доброго друга в добрые руки» – дети могли выбрать и забрать с собой домой новую игрушку.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39564/