В Челябинской области стартовала кампания по выборам губернатора – решение о назначении выборов опубликовано во вторник, 4 июня, в газете «Южноуральская панорама».

По данным облизбиркома, для выдвижения необходимо подать документы с 4 по 24 июня, а с 25 июня по 4 июля самовыдвиженцы будут собирать подписи жителей области.

Напомним, выборы губернатора состоятся 8 сентября в единый день голосования. Глава региона избирается на пять лет. В Челябинской области зарегистрировано более 2,6 млн избирателей.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-startovala-kampaniya-po-vyboram-gubernatora_116872.html