Озерские полицейские приняли участие в первом этапе Мемориала им. В.Т. Масленникова

Мемориал имени Виталия Титовича Масленникова, прославленного челябинского подполковника милиции, 23 июня 1986 года собственным телом закрывшего от бандитской пули медработников, проводится под эгидой Главного управления МВД России по Челябинской области, регионального Правительства и посвящено сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

4 июня 2019 года на центральном стадионе в городе Кыштым в спортивных соревнованиях приняли участие сотрудники полиции Озерска, Кыштыма, города Касли, Верхнего Уфалея, Снежинска, Кунашакского и Нязепетровского районов. Стражи правопорядка, по традиции, соревновались в таких видах спорта, как стрельба из табельного оружия и перетягивание каната, командный бег на дистанции 3000 метров, подтягивание на перекладине, бег в комбинированной эстафете в полной амуниции и жим гири. В рамках соревнований была проведена семейная эстафета.

Сотрудники озерской полиции показали отличные результаты в различных видах спорта. Команда Озерска заняла первое место в перетягивании каната и третье место по подтягиванию на перекладине.

Финал Мемориала им. В.Т. Масленникова, в котором примут участие сотрудники полиции со всей области, пройдет в Челябинске 22 июня.