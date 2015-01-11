Алексей Текслер напутствовал студотрядовцев Южного Урала

Глава региона Алексей Текслер принял участие в торжественном параде, посвященном открытию третьего трудового семестра областного студенческого отряда имени П.И. Сумина.

– Поздравляю вас с новым летним трудовым семестром. 15 лет назад по инициативе Президента России возродилось движение студенческих отрядов. Эта традиция живет и развивается в нашей области. Ваши предшественники несколько раз становились лучшими среди всех студенческих отрядов нашей страны. Уверен, что вы сделаете тоже самое и в этом году станете лучшими студентами-строителями в нашей стране! Наши студенты работали на многих ключевых, важнейших стройках прошлых лет. Это и саммит АТЭС, и Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи. Вы и ваши предшественники работали на большом количестве промышленных предприятий нашей страны, причем самых ведущих и передовых, строили самые сложные объекты. И вы не ударили в грязь лицом. Уверен, так будет всегда! Вы – молодцы! Я вами горжусь! В добрый путь!» – обратился к студентам Алексей Текслер.

Перед главной сценой челябинского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина собрались более тысячи представителей движения со всей области. По традиции командиры вузовских штабов сдали рапорт о готовности к целине и получили путевки в летний трудовой семестр.

Глава региона пообщался с представителями студенческих трудовых отрядов. Ребята рассказали, где и как планируют провести лето, поделились идеей организации собственного слета, а также высказали желание участвовать в подготовке города к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Алексей Текслер пообещал студентам решить вопрос их участия в отделочных работах нового терминала аэропорта и выразил готовность поддержать инициативу по проведению слета.

Сегодня в рядах студотрядов более трех тысяч бойцов. Уже на следующей неделе студенты отправятся на работу. Для молодых южноуральцев открыто пять направлений: проводники, строители, вожатые, сервисные и медицинские отряды. Готовясь к сезону, они в течение нескольких месяцев проходили обучение по выбранной специальности и сдавали экзамены.

Челябинские студенты станут не только участниками всероссийских трудовых проектов, но и возглавят некоторые из них. Так, Константин Одинцов, экс-командир строительного отряда «Танкоград» (ЮУрГУ), стал командиром всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» в Озерске.

В этом году «Мирный атом» будет проходить в Озерске в пятый раз. Традиционно в округ приедут молодые люди из 29 регионов от Краснодарского до Хабаровского края, всего порядка 800 человек. В рамках третьего трудового семестра будут созданы 44 отряда. Из них три отряда, более 70 человек – это студенты из Озерска (два отряда сформированы на базе ОТИ НИЯУ МИФИ и один на базе ОзТК). Следует напомнить, что студенты работают не только на градообразующем предприятии. В свободное от работы время молодёжь занимается волонтёрской деятельностью на социально значимых объектах города.

В тексте использованы материалы сайта http://gubernator74.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39577/