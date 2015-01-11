Посылка по телефону. В очереди можно не стоять

Новый сервис появился на смартфонах и планшетах: оформить и оплатить отправку посылок можно в специальном приложении. Раньше это можно было сделать на сайте почты.

Преимущество новшества в том, что теперь не приходится стоять в очереди на почте. Клиент отдает посылку любому оператору, независимо от количества клиентов.

Перед этим необходимо оформить посылку и оплатить онлайн. Потом нужно упаковать посылку, приклеить распечатанный бланк, где будет написан трек, и в течение трех суток доставить в любое почтовое отделение.

При оформлении должен быть указан приблизительный вес. Если при приеме он будет меньше, излишек вернут на карту. Если же посылка окажется более тяжелой, то спишут дополнительные деньги.

После обработки на почте на электронный адрес клиента и приложение придут уведомление и чек. Посылка тут же появится в списке для отслеживания.

Доля оформляемых сегодня онлайн посылок составляет 17 процентов.

https://www.cheltv.ru/posylka-po-telefonu-mozhno-ne-stoyat-v-ocheredi/