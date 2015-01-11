Роспотребнадзор рассказал, в каких регионах России самый грязный воздух

Специалисты Роспотребнадзора провели масштабное исследование атмосферного воздуха в России. Для этого за прошлый год они забрали больше миллиона проб в городах и сельских поселениях. Теперь ведомство рассказало о результатах проверки.

“Наиболее высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр по содержанию загрязняющих веществ была зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края, Курской области и Челябинской области, а также Республики Крым”, — сообщается в докладе ведомства.

Незапятнанными оказались города в 14 регионах страны, а сельские поселения — в 33 субъектах России. В целом специалисты отметили, что показатели последних лет остаются стабильными, не наблюдается роста загрязнения. Более того, отмечена положительная динамика — качество воздуха вблизи крупных автомагистралей и промышленных предприятий улучшается.

https://www.cheltv.ru/rospotrebnadzor-rasskazal-v-kakih-regionah-rossii-samyj-gryaznyj-vozduh/