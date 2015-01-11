Начали работу городские оздоровительные лагеря

На первую летнюю смену для школьников округа организованы четырнадцать лагерей с дневным пребыванием. В июне в них смогут отдохнуть 1290 детей.

Городские лагеря ежегодно открываются на базе образовательных организаций. Учреждения культуры и дополнительного образования в июне традиционно формируют свои планы, ориентируясь на аудиторию городских лагерей. 3 июня, в день открытия смены, ребята смогли посетить мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей.

Дворец творчества детей и молодёжи встретил мальчишек и девчонок театрализованным концертом «Страна хороших деточек», а ДК «Маяк» представил комедийную историю для мудрых ребят «Строгие дети, непослушные родители». Дети окунулись в праздничную и весёлую атмосферу. Сказочные герои напомнили ребятам о правилах поведения в школе и дома, о правилах хорошего тона. Зажигательные танцы, весёлые песни и игры – всё способствовало отличному настроению и отдыху ребят.

В оздоровительных лагерях прошли конкурсы рисунков не только на бумаге, но и на асфальте: «Планета безопасного детства», «Мир глазами детей!», «Детство – это я и ты!», «Мир детства – самый лучший». Асфальтовые площадки вокруг зданий школ заиграли всеми цветами радуги.

Отрядные команды оздоровительных лагерей приняли участие в спортивном празднике «Весёлые старты». Участников состязаний шумно и весело поддерживали болельщики.

Кроме того, для детей были проведены мероприятия по правилам безопасного отдыха в летние каникулы: просмотр мультфильмов «Азбука дорожного движения со Смешариками», викторина «Права героев детских сказок», тренировочная эвакуация в случае возникновения пожара, квест «Юные пожарные».

Фото и текст управления образования администрации

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39587/