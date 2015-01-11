В Челябинской области зарегистрирован первый кандидат на выборах губернатора

Шестнадцать документов на 52 листах – Алексей Текслер первым выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области в среду, 5 июня.

Процесс регистрации занял около семи минут: стартовал в 16.07, а подписи под документами руководитель рабочей группы Наталья Климович и самовыдвиженец Алексей Текслер поставили уже в 16.14.

«Алексей Леонидович, поздравляем Вас с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области», – подвела итог процесса Наталья Климович.

Алексей Текслер коротко прокомментировал свое желание баллотироваться на должность высшего лица государственной власти региона: «Работаю и планирую работать на благо жителей Челябинской области». Он также сказал, что определился с кандидатурами в сенаторы в случае своего избрания, однако отказался назвать конкретные имена.

Добавим, кампания по выборам губернатора Челябинской области официально стартовала 4 июня. Подать документы на выдвижение все желающие могут в течение 20 дней с этой даты.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас пояснил, что поскольку Алексей Текслер выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, ему предстоит работа по сбору подписей.

«Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом, а не просто выдвинутым, нужно совершить ряд действий, определенных законом. Во-первых, собрать подписи жителей Челябинской области, которым на момент сбора 18 и более лет. Подписей нужно собрать в количестве 0,5% от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года – минимум 13 168. Параллельно нужно будет представить для регистрации в поддержку самовыдвижения кандидата подписи депутатов представительных органов муниципалитетов и/или выборных глав – таких подписей должно быть от 266 до 279. Это так называемый семипроцентный муниципальный фильтр», – пояснил Сергей Обертас.

Он добавил, что подписи депутатов нужно будет нотариально заверить.

Сбор подписей можно вести с начала выдвижения. «Представить документы на регистрацию кандидаты могут не ранее 25 июня и не позднее 4 июля. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней, в течение которых принимается решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации», – добавил Обертас.

Таким образом, имена зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Челябинской области станут известны на позднее 15 июля 2019 года.

Председатель избиркома отметил, что ожидается значительное количество участников, «поскольку выборы губернатора – самое важное политическое событие года». Напомним, выборы главы региона были пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

https://dostup1.ru/politics/V-Chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovan-pervyy-kandidat-na-vyborah-gubernatora_116931.html