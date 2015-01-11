Менее 2% южноуральцев, которые ищут работу, указывают среди своих преимуществ грамотность

Аналитики HeadHunter выяснили, как часто соискатели из Челябинской области называют грамотность в числе своих ключевых навыков.

Исследование специалисты провели в преддверии Дня русского языка, который будут отмечать в четверг, 6 июня. По данным аналитиков, навык «грамотность» в своих резюме указали всего 1,6% тех, кто ищет работу. О владении грамотной речью сообщает большее число соискателей — 7,4%. По мнению профессора кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Людмилы Месеняшиной, это говорит о недооценке роли речевой культуры со стороны претендентов на вакансии.

«Это говорит не о том, что они плохо владеют русским языком. Соискатели недооценивают значение этого навыка, что говорит о том, что работодатели тоже его недооценивают, не предъявляют этот навык в качестве необходимых для исполнения тех или иных обязанностей. Это же не только в журналистской деятельности важно, но и в сфере, допустим, торговли. У продавца ювелирного отдела спрашивают: «У вас есть такие цЕпочки?». Он вежливо и мягко говорит: «Таких цепОчек у нас много». Продавец не поправляет потенциального покупателя, но дает образец правильной речи. Он показывает уровень культуры предприятия, которое представляет», — прокомментировала Людмила Месеняшина.

Людмила Месеняшина назвала «душераздирающей» ситуацию с уровнем грамотности среди жителей Челябинской области.

«Душераздирающая, по-другому просто не скажешь. Телевизор включаешь, в том числе челябинские каналы, а там такое бескультурье не потому, что у людей речевой культуры нет. У людей общей культуры нет. Они этих слов никогда не слышали. Вот им надо прорекламировать какой-то продукт, а они не знают, как правильно ударение ставить в его названии, мать честная. Они это прочитали где-то в интернете, там же ударения не стоят, и пошли это дело распространять. Получается конфуз», — заявила Людмила Месеняшина.

По мнению Людмилы Месеняшиной, проблемы с грамотностью возникают у людей из-за отсутствия умения связывать практические действия с полученными знаниями. «Этому надо учить в 5-7 классах, тогда оно системно ляжет в голове», — добавила она. По словам Людмилы Месеняшиной, в школах существуют проблемы с обучением культуре речи.

http://echochel.ru/news/2019/06/05/80181/