Уважаемые родители, отправляющие детей в оздоровительные лагеря на 1 смену!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
ДОЛ «Отважных»
Отправка детей в лагерь 09.06.2019 В 9.00 с пл. Ленина;
Выезд детей из лагеря 30.06.2019 В 9.00;
Родительский день 23.06.2019
ДОЛ «Орленок»
Отправка детей в лагерь 09.06.2019 В 10.00 с пл. Ленина;
Выезд детей из лагеря 30.06.2019 В 10.00;
Родительский день 23.06.2019
Посадка детей в автобусы с пл. Ленина 9 июня 2019 осуществляется при наличии путевки и медицинской справки 079/У, выданной за три дня до отъезда в ДОЛ.
Возвращение детей - в последний день смены на пл. Ленина.
Посещение детей родителями (законными представителями) разрешается в строго отведенном месте согласно приказам МБУ «ДТДиМ»:
• понедельник - пятница с 17.00 до 19.00;
• суббота - воскресенье с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00;
• во время тихого часа с 13.00 до 17.00 посещение детей запрещается.
В родительский день отправление автобуса в ДОЛ «Орленок» с пл. Ленина в 9.00, в город из ДОЛ – в 12.00. Проезд платный.
Проезд на личном автотранспорте в ДОЛ «Орленок» осуществляется согласно спискам на шлагбауме при въезде.
Ключевые теги: детские лагеря, 1 смена, ОГО.
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