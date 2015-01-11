Уважаемые родители, отправляющие детей в оздоровительные лагеря на 1 смену!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

ДОЛ «Отважных»

Отправка детей в лагерь 09.06.2019 В 9.00 с пл. Ленина;

Выезд детей из лагеря 30.06.2019 В 9.00;

Родительский день 23.06.2019

ДОЛ «Орленок»

Отправка детей в лагерь 09.06.2019 В 10.00 с пл. Ленина;

Выезд детей из лагеря 30.06.2019 В 10.00;

Родительский день 23.06.2019

Посадка детей в автобусы с пл. Ленина 9 июня 2019 осуществляется при наличии путевки и медицинской справки 079/У, выданной за три дня до отъезда в ДОЛ.

Возвращение детей - в последний день смены на пл. Ленина.

Посещение детей родителями (законными представителями) разрешается в строго отведенном месте согласно приказам МБУ «ДТДиМ»:

• понедельник - пятница с 17.00 до 19.00;

• суббота - воскресенье с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00;

• во время тихого часа с 13.00 до 17.00 посещение детей запрещается.

В родительский день отправление автобуса в ДОЛ «Орленок» с пл. Ленина в 9.00, в город из ДОЛ – в 12.00. Проезд платный.

Проезд на личном автотранспорте в ДОЛ «Орленок» осуществляется согласно спискам на шлагбауме при въезде.