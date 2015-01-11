Тополя с перспективой взрыва

То, что наш город захлебывается от выхлопных газов частного (и не очень частного) автотранспорта – это факт. И то, что «зеленые легкие» Озерска уже не справляются с когда-то поставленной перед ними партией и правительством задачей – это тоже факт. А с учетом того, что по городу прокатилась «порубочная» кампания в отношении фаутных (и совсем не фаутных) деревьев, выводы насчет перспектив «освежения атмосферы» напрашиваются неутешительные.

И в то же время кому-то необходимо следить за состоянием деревьев в нашем населенном пункте. То, что на проспекте Ленина к майским праздникам побелили несколько стволов лип, это, конечно, похвально и достойно подражания. Но. Надо и кусты подстригать, и рост деревьев контролировать. Иначе, до беды недалеко.

Вот дом №25 на улице Октябрьской после очередного порыва ветра чуть было не остался без газа. Немалая часть тополя хлопнулась прямо на газопровод. Видимо, не всей массой. Видимо, жильцам повезло. Повезет ли в следующий раз? Вопрос риторический, потому – безответный. Кто ответит за аварию, если таковая произойдет? Вопрос бессмысленный, потому – безответный тоже. Ибо – демократия. Что выбрали – то и власть.

А впереди еще не одно штормовое предупреждение. И очередные тополя на внеочередные газопроводы…

Александр Волынцев