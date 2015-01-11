В озерской полиции расследуется уголовное дело по факту мошенничества

В полицию обратилась жительница Озерска, 1958 года рождения, с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что в апреле этого года в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений заказала фары на автомобиль. Связавшись с продавцом, женщина осуществила перевод денежных средств в сумме11400 рублей на карту мошенника.

После перевода денег за покупку, продавец перестал отвечать на звонки потерпевшей, оплаченный товар не прислал и деньги за него не вернул.

По данному факту отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

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Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, если вы стали жертвой обмана, незамедлительно обратитесь в банк с заявлением о блокировке перевода. Операции по денежным переводам могут осуществляться до 3-х дней. Если деньги еще не были сняты со счета, ваш перевод может быть заблокирован банком, даже если он уже был осуществлен.