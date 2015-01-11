Куда пойти в выходные 8 — 9 июня?

8 июня
Все выходные:
С до 21-00 Детская игровая зона у ТК "Родной"
С 11 до 19-00 работают аттракционы Детского парка
11-00 бк "Баскервиль"
Марафон 6-ой тур 2-3 группа «Пирамида свободная»
14-00 Парковка за Управлением ПО "Маяк"
Мотоджимхана - спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.
14-00 Городской парк
Акция "Вяжем вместе", посвященная всемирному Дню вязания на публике
15-00 Городской парк
Праздничная программа, посвященная юбилею ОГО ЧОО ВОИ
18-00 ДТДиМ
Четвертьфинал лиги КВН!
11-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай дружить, Ромашка!" 2+
Кыштым
Наши соседи отмечают День города!
Челябинск
8 июня
14-00 Публичная библиотека
Фестиваль вязания в Публичке
9 июня
С 10 до 22-00 городской сад им.А.С.Пушкина
Фестиваль-конкурс деревянной скульптуры "Уральский характер"! Можно будет наблюдать за работой скульпторов и ремесленников со всей России.
19-00 ДК ЖД
КВН! Уральская лига.
Екатеринбург
Все выходные:
Фестиваль барбек в Историческом сквере!
8 июня
12-00 Парк им.В.В.Маяковского
Марафон желаний
9 июня
18-00 Ельцин центр, у песочницы
Большой концерт автора и исполнителя песен, композитора Григория Гладкова на открытом воздухе
Александра Лебедева
Ключевые теги: отдых, афиша, уикенд, выходные.
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