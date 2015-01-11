Куда пойти в выходные 8 — 9 июня?

8 июня

Все выходные:

С до 21-00 Детская игровая зона у ТК "Родной"

С 11 до 19-00 работают аттракционы Детского парка

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 6-ой тур 2-3 группа «Пирамида свободная»

14-00 Парковка за Управлением ПО "Маяк"

Мотоджимхана - спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

14-00 Городской парк

Акция "Вяжем вместе", посвященная всемирному Дню вязания на публике

15-00 Городской парк

Праздничная программа, посвященная юбилею ОГО ЧОО ВОИ

18-00 ДТДиМ

Четвертьфинал лиги КВН!

11-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай дружить, Ромашка!" 2+

Кыштым

Наши соседи отмечают День города!

Челябинск

8 июня

14-00 Публичная библиотека

Фестиваль вязания в Публичке

9 июня

С 10 до 22-00 городской сад им.А.С.Пушкина

Фестиваль-конкурс деревянной скульптуры "Уральский характер"! Можно будет наблюдать за работой скульпторов и ремесленников со всей России.

19-00 ДК ЖД

КВН! Уральская лига.

Екатеринбург

Все выходные:

Фестиваль барбек в Историческом сквере!

8 июня

12-00 Парк им.В.В.Маяковского

Марафон желаний

9 июня

18-00 Ельцин центр, у песочницы

Большой концерт автора и исполнителя песен, композитора Григория Гладкова на открытом воздухе

Александра Лебедева